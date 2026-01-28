El nombre de Felipe de Jesús Díaz estuvo en la mira de la FGR tras ser identificado como el maquinista implicado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico del 28 de diciembre 2025.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el operador fue detenido por policías ministeriales en Palenque, Chiapas, acusado por su presunta participación en los siguientes delitos:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

La detención de Felipe de Jesús Díaz ocurrió después de que las investigaciones federales señalaran el exceso de velocidad como causa del accidente del Tren Interoceánico que dejó 14 personas muertas.

Registro de detenciones Felipe de Jesús Díaz (Captura de pantalla)

¿Quién es Felipe de Jesús Díaz?

Felipe de Jesús Díaz Gómez ha sido señalado como el maquinista involucrado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Su ficha de detención describe a Felipe de Jesús Díaz como un sujeto masculino de complexión media de aproximadamente 1.68 metros de estatura.

Como operador del Tren Interoceánico, Felipe de Jesús Díaz tenía la responsabilidad de controlar la velocidad, la potencia y las maniobras del tren, además de responder ante cualquier variación en el trayecto.

Tren Interoceánico (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

¿Cuántos años tiene Felipe de Jesús Díaz?

No se conoce la fecha de nacimiento de Felipe de Jesús Díaz, por lo que no es posible establecer su edad.

¿Quién es la esposa de Felipe de Jesús Díaz?

Se desconocen los datos familiares de Felipe de Jesús Díaz, incluyendo la identidad de su pareja sentimental y/o hijos.

¿Qué estudió Felipe de Jesús Díaz?

Aunque no se conoce qué estudió Felipe de Jesús Díaz, por lo general se requiere al menos bachillerato terminado o su equivalente para ser maquinista del Tren Interoceánico.

Es posible que Felipe de Jesús Díaz haya tenido formación técnica o profesional especializada para la operación ferroviaria, mantenimiento, seguridad y procedimientos técnicos específicos de trenes.

¿En qué trabajó Felipe de Jesús Díaz?

No se han publicado detalles sobre otros trabajos que Felipe de Jesús Díaz haya tenido antes de operar el Tren Interoceánico.

Aun así, se sabe es que él era el maquinista principal del convoy al momento del accidente del 28 de diciembre, lo que indica que ya tenía experiencia en operación ferroviaria.

Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad, establece el dictamen de la FGR

Previo a la detención del maquinista Felipe de Jesús Díaz, la fiscal Ernestina Godoy informó que el Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad al momento de descarrilarse el 28 de diciembre de 2025.

Sobre este hecho, detalló que la velocidad máxima permitida para pasar por las curvas del Tren Interoceánico es de 50 kilómetros por hora, mientras que Felipe de Jesús Díaz aceleró hasta 65 kilómetros.

Es decir, los registros de la caja negra demostrarían que el Tren Interoceánico superó peligrosamente el límite permitido por 15 kilómetros a pesar de que el convoy no presentaba fallas en frenos.

Al defender esta versión, Ernestina Godoy detalló que el maquinista sí pudo reducir su velocidad en estaciones previas al punto del accidente, lo que indica que el sistema de frenado funcionaba correctamente.