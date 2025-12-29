La Secretaría de Marina informó que ya se inició con la investigación sobre el accidente del Tren Interoceánico con el análisis del pulser, la ‘caja negra’ del sistema ferroviario.

La tragedia dejó 13 muertos y 98 heridos, de los que 70 tuvieron que ser hospitalizados.

Además de que requirió del despliegue de equipos de emergencia y rescate, pues dos vagones cayeron 7 metros, lo que requirió del uso de recursos humanos y el despliegue de medios como ambulancias y aviones para la búsqueda y localización de las víctimas.

Aquí te contamos qué es y cómo funciona el pulser, la ‘caja negra’ del Tren Interoceánico.

Accidente del Tren Interoceánico (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

¿Qué es el pulser?, la ‘caja negra’ del sistema ferroviario

El pulser es un dispositivo que registra los movimientos del tren; es decir, funge como la ‘caja negra’ del sistema ferroviario.

Este dispositivo se coloca para la seguridad e investigación de incidentes, pues registra la información vital sobre la operación como:

velocidad

aplicación de frenos

dirección

acciones del maquinista

¿Cómo funciona el pulser, la ‘caja negra’ del sistema ferroviario?

El pulser, la ‘caja negra’ del sistema ferroviario, funciona como un registro continuo de la información vital de los trenes:

Velocidad

Posición

Presiones del sistema de frenos

Dirección de avance

Señales críticas

En caso de un accidente, los datos registrados en el pulser se pueden analizar para determinar las causas exactas del incidente.

Además, se puede utilizar para conocer el rendimiento del tren, así como el cumplimiento de los protocolos por parte del maquinista.

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca con 241 pasajeros (Especial)

Inicia investigación con pulser del Tren Interoceánico tras la tragedia

La Agencia del Transporte Ferroviario aseguró el pulser del Tren Interoceánico que se descarriló la mañana del 28 de diciembre para realizar el análisis de la información registrada.

Con dicha información, la agencia, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) realizarán el análisis de los hechos para determinar las causas del descarrilamiento.

Esto con la colaboración de: