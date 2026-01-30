Una jueza de control vinculó a proceso a los dos detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre de 2025.

Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor, y Ricardo Mendoza Cerón, supervisor del Tren Interoceánico, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Este jueves 29 de enero se realizó la audiencia inicial en contra del conductor y supervisor del Tren Interoceánico, en dónde una jueza determinó vincular a proceso a ambos detenidos.

La jueza Diana Isabel Ivens Cruz, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, señaló que existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Tanto Felipe de Jesús Díaz Gómez como Ricardo Mendoza Cerón permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar tras ser vinculados a proceso, así lo determinó la jueza.

Tras la audiencia, el conductor y el supervisor del Tren Interoceánico fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, ubicado en Cintalapa, Chiapas.

Cabe mencionar que Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, podrían enfrentar de cinco a 20 años en prisión si se les encuentra culpables por los delitos de homicidio y lesiones culposas.