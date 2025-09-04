Israel Vallarta: Ezequiel Elizalde acusa nuevamente secuestro en carta dirigida a Claudia Sheinbaum

Ezequiel Elizalde acusa nuevamente a Israel Vallarta de secuestro en carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la liberación de Israel Vallarta, Ezequiel Elizalde, quién vive fuera de México y asegura que fue víctima de secuestro de la banda criminal conocida como Los Zodiacos le mandó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el contenido de la carta relata cómo vivió su proceso como víctima de secuestro y asegura que como ya lo había hecho hace varios atrás, él identificó a Israel Vallarta como su secuestrador.

En la carta Ezequiel Elizalde aseguró que fue víctima de Israel Vallarta y de la banda Los Zodiacos y le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que vivió los 65 días más dolorosos y aterradores de su vida.

Asegura que al ser víctima de secuestro es una “experiencia desgarradora que deja huella huellas imborrables, tanto físicas como emocionales”.

Resaltó que a lo largo del proceso se mantuvo firme al señalar a Israel Vallarta como su secuestrador, sin embargo reconoció que en su momento las autoridades cometieron errores de procedimiento.

Sostiene que ello no debe de utilizarse en contra de las víctimas, como lo fue él y quién padeció directamente las consecuencias de este crimen.

También en el contenido de esta carta, Ezequiel Elizalde expresó su preocupación de las aspiraciones de Israel Vallarta de convertirse en Senador de la república.

Por ello es que hizo un llamado “respetuoso pero firme” a todos los actores políticos sin distinción de partidos para que “no olviden a las verdaderas víctimas”, quienes siguen cargando con las secuelas de la violencia e impunidad.

Sostuvo que no es justo que por “errores de las instituciones” sean ellos como víctimas y sus familias que continúan pagando las consecuencias.

Y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que esté del lado de las víctimas para que les ayude garantizar la justicia en México y que esta “no sea un privilegio, sino un derecho real y efectivo”.