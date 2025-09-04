Denise Maerker, analista de Tercer Grado en NMás, afirmó que Claudia Sheinbaum es la presidenta más seria que ha tenido México por la forma en la que desarrolla su trabajo.

Así lo dijo al analizar su Primer Informe de Gobierno en el que se discutió sobre si hubo un mensaje político o no.

Denise Maerker dijo que Claudia Sheinbaum cumplió con el pasado y siguió son su informe sin exagerado protagonismo.

“Yo quisiera decir algo bueno. Claudia Sheinbaum me parece la presidenta más seria que hemos tenido en muchísimo tiempo. ¿Qué presidente hemos tenido que se tome tan serio su trabajo en dedicación en el manejo de los temas…? a mi me pareció que Claudia Sheibaum pensó su informe… hizo una síntesis….” Denise Maerker. Analista política

Para Denise Maerker, Claudia Sheinbaum dio su Primer Informe de Gobierno con una seriedad que no se había escuchado e hizo rectificaciones sin “tanto ruido”.

Destacó su objetivo de involucrar al Estado en temas de Economía, pues después de la pandemia quedó claro que aunque determinadas producciones sálgannos más caras es importante hacerlas en el ámbito nacional.

Leo Zuckerman augura la quiebra de Chocolate del Bienestar

Respecto a la producción nacional y el involucramiento del Estado en temas de Economía, Leo Zuckerman advirtió sobre la quiebra de las empresas que producen Chocolate el Bienestar y Café del Bienestar, de la misma manera que se le ha metido dinero a Petróleos Mexicanos (Pemex) sin tener una recuperación.

Para el mismo analista, el mensaje político de Claudia Sheinbaum estuvo no en su Primer Informe de Gobierno de gobierno sino en la noche cuando acudió a la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Morena en el control de los 3 poderes (Cortesía/SCJN)

Y es que resalto la portada del día siguiente del periódico Reforma señalando que Morena tiene todo el poder.

Leo Zuckerman incluso señaló una versión en la que se afirma que la elección tardía de Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Senadores fue para que en la foto aparecieran solo morenitas.

Cabe recordar que a Sergio Gutiérrez Luna le fue alargada su presidencia porque no había acuerdo para la designación de la nueva presidencia para el segundo año de la 66 Legislatura.

Denise Maerker y analistas de Tercer Grado coinciden en cambio de régimen

“La presidenta se presentó ese día con puros personas con las que tiene una enorme influencia... la división de poderes no es la que había en otro momento…” dijo Denise Maerker para insistir que en México ya se encuentra instaurado otro régimen y que el anterior se confirma que murió.

Raymundo Rivapalacio criticó que la oposición no se ha dado cuenta que el país cambió y quedan a desaparecer si su discurso y acciones siguen planteados en un México que desapareció.