El Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado este jueves 4 de septiembre de 2025 en el que acusa sobre una incursión aérea de Venezuela sobre uno de sus buques.

Según señala la misiva, fueron dos aeronaves militares las que sobrevolaron un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales, por órdenes del presidente Nicolás Maduro.

Esta supuesta acción de Venezuela fue calificada por Estados Unidos como “altamente provocadora”. Incluso, fue interpretada como un intento de interferir en operaciones antinarcóticos y antiterroristas.

Buques de guerra de Estados Unidos vs. Venezuela en el Mar Caribe; Cuba se pronuncia (Bernat Armangue / AP)

Venezuela envió una incursión aérea sobre buque Jason Dunham de Estados Unidos; “Fue una demostración de fuerza”, acusan

Según un funcionario del Departamento de Defensa, dos aviones de combate F-16 venezolanos, supuestamente armados, fueron los que sobrevolaron el destructor lanzamisiles Jason Dunham de Estados Unidos, en una “demostración de fuerza”.

La acción ocurrió cuando el buque de la Armada de Estados Unidos se encontraba en el sur del mar Caribe, en medio de la escalada de tensiones entre el gobierno estadounidense y Nicolás Maduro.

El buque Jason Dunham no respondió a la incursión aérea de Venezuela, no obstante, calificaron esa acción como “altamente provocadora”, planeada con el fin de interferir en operaciones antinarcóticos y antiterroristas.

Es de destacar que dicho buque es parte de una pequeña flotilla compuesta de buques de guerra y aviones de vigilancia que el Pentágono ha desplegado en Venezuela, con el objetivo, aseguran, de detener el narcotráfico.

Comunicado del Departamento de Defensa (Comunicado Departamento de Defensa)

Venezuela habría respondido con incursión aérea a ataque a embarcación de su país, perpetrada por Estados Unidos

La incursión aérea de Venezuela, confirmada por el Pentágono, ocurrió dos días después del ataque que Estados Unidos perpetró contra un barco venezolano en el Caribe bajo el argumento de que transportaba drogas.

Según refirió Donald Trump, en el ataque murieron 11 integrantes del Tren de Aragua, considerada como una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina.

Funcionarios estadounidenses aseguran que la misión busca detener el tráfico de drogas y limitar la capacidad de acción de narcotraficantes señalados como “narcoterroristas”.