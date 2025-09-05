El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, salió a defender a su hermano Saúl Moreal anunció que sí competirá por la gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027.

Ante la polémica que se desató por la decisión de su hermano, Ricardo Monreal le pidió que actúe con serenidad y paciencia, pero también salió en su defensa por las críticas que se la han lanzado.

Lo anterior debido a que en conferencia de prensa, el también presidenta de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, aseguró que Saúl Monreal “siempre apoyará a la presidenta”.

Ricardo Monreal (cuartoscuro / Mario Jasso)

Ricardo Monreal afirma que su hermano Saúl Monreal no traicionará a Claudia Sheinbaum

Durante el Congreso Nacional de Morena del 4 de mayo, el partido aprobó un "candado antinepotismo" para evitar que familiares directos de gobernadores busquen sucederlos en el cargo.

La medida interna bloqueó los intereses de varios militantes que se perfilaban como candidatos en las elecciones 2027, como el caso de Saúl Monreal que buscaría la gubernatura de Zacatecas.

Sin embargo, 4 meses más tarde el mismo Saúl Monreal anunció que sí irá por la candidatura para suceder a su hermano David Monreal, pero con el apoyo de Partido Verde o el Partido del Trabajo.

El anuncio del senador generó una fuerte polémica de la cual el hermano mayor de la familia, Ricardo Monreal, salió a atajar, pues defendió a Saúl al asegurar que “siempre apoyará a la presidenta”.

Así lo aseveró Ricardo Monreal durante conferencia de prensa en la que aseveró que el anuncio de su hermano no se trata de ningún tipo de desafío en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, si bien dijo que Saúl Monreal es “un rebelde sin causa o con causa”, no es un hombre irracional o “suicida”, por lo que reiteró que no dará la espalda al movimiento o a la presidenta.

“Estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal pide serenidad a su hermano Saúl Monreal

Al salir en defensa de su hermano Saúl Monreal luego de que éste afirmó que sí buscará la gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027, Ricardo Monreal también le recomendó actuar con serenidad.

Ante medios de comunicación, Ricardo Monreal dijo que su hermano menor siempre se ha caracterizado por tener una personalidad rebelde y explosiva, aunque agregó, también es muy inteligente y audaz.

Al apelar a la inteligencia de su hermano el senador, Ricardo Monreal le pidió comportarse con mayor serenidad y paciencia e incluso, le recomendó ir a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos.

Sonriendo, el coordinador de Morena en San Lázaro dijo que para evitar entrar en mayores polémicas y desacuerdos, sería mejor que Saúl Monreal utilice su energía en ir a encomendarse a la virgen.