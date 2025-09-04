La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el nuevo entendimiento con Estados Unidos alcanzado durante la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de ese país.

En un comunicado, la entidad presidida por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, celebró que el encuentro bilateral haya resultado en acuerdos de gran trascendencia para el futuro de ambas naciones.

Las gobernadoras y los gobernadores afirmaron que la reunión fortaleció el papel de México “como un socio estratégico y respetado en la región” gracias al diálogo franco y constructivo que sostuvieron Sheinbaum y Rubio.

Ahora, señala el texto, se abre una nueva era de cooperación bilateral fundada en la confianza mutua, el respeto y el beneficio compartido.

“Desde la Conago expresamos nuestro pleno respaldo a los principios que guiaron esta reunión: la cooperación efectiva, el respeto irrestricto a la soberanía y la búsqueda de un desarrollo compartido que garantice bienestar para nuestras sociedades”, se lee en el comunicado.

Finalmente, gobernadoras y gobernadores señalaron que buscarán trabajar en coordinación con el Gobierno de la República para que el entendimiento se traduzca en más seguridad, crecimiento económico y prosperidad para todas las familias mexicanas.

Firmaron el comunicado 31 gobernadoras y gobernadores junto con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, sin distinción de partidos políticos o corrientes ideológicas.