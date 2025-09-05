Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que dos policías federales fueron rescatados en Michoacán tras ser privados de la libertad.

De acuerdo con lo informado, los dos policías fueron secuestrados hoy jueves 4 de septiembre de 2025 en Álvaro Obregón, Michoacán.

Sin embargo, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, notificó que gracias al despliegue de la Guardia Nacional y Sedena, se logró rescatar a los dos policías federales el mismo día.

El día de hoy en Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de @SSPCMexico fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación. Gracias al despliegue inmediato de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida y se… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...