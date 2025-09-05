Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que dos policías federales fueron rescatados en Michoacán tras ser privados de la libertad.
De acuerdo con lo informado, los dos policías fueron secuestrados hoy jueves 4 de septiembre de 2025 en Álvaro Obregón, Michoacán.
Sin embargo, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, notificó que gracias al despliegue de la Guardia Nacional y Sedena, se logró rescatar a los dos policías federales el mismo día.
Nota en desarrollo. En breve más información...