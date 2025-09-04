Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, dijo que como gesto de cortesía y de amabilidad envió a Claudia Sheinbaum el famoso regalo que rechazó durante una gira de trabajo el 24 de agosto en Guerrero.

El exmandatario estatal reveló cuál fue es regalo que envió a la presidenta a pesar de no militar en Morena.

Ángel Aguirre Rivero contó que ese tipo de regalos los ha hecho por cortesía y sin distinción, el cual fue un huipil amuzgo para Claudia Sheinbaum.

“Cuando yo me entero que va la presidenta, le pedí que le entregaran un huipil de mi parte, primero porque iba la zona de las artesanas amuzgas… yo no milito en Morena, pero me parece que si van a tu tierra (es) un gesto de cortesía, un gesto amabilidad...” Ángel Aguirre Rivero. Exgobernador de Guerrero

Ángel Aguirre Rivero respeta la decisión de Claudia Sheibbaum de no aceptar el regalo que le envió

Ángel Aguirre Rivero dijo que respeta la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no aceptar su regalo hecho por artesanas de Guerrero.

No obstante, contó que durante su campaña dijo públicamente que apoyaba a Claudia Sheinbaum y que bajo ese antecedente se le hizo buena idea enviar un regalo “no ostentoso”.

Ángel Aguirre Rivero revela que AMLO sí le aceptó unas guayaberas de Xochistlahuaca como regalo

Ángel Aguirre Rivero contó que como cortesía lo ha hecho en el pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A él le envió un par de guayaberas de Xochistlahuaca que sí le aceptó “con agrado y afecto”.

“Yo al presidente alguna vez le mande un par de guayaberas con tiras de esas de Xochistlahuaca y me las recibió agrado, con afecto. (Pensó) Si viene la presienta que vea una atención de mi parte, yo no estaba allá…”, contó.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum dijo recientemente que desde niña viste huipiles amuzgos y que con su mamá, Annie Pardo Cemo, acudía a combarlos directamente a las artesanas de Ometepec.

De hecho, ha mostrado fotos en las que aparece vestida con huipil amuzgo y recientemente los ha portado al regresar a la zona amuzga entre Guerrero y Oaxaca.

El video en el que rechazo el regalo a finales de agosto se hizo viral y se recordó al exgobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien ganó la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mandato que no pudo terminar por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.