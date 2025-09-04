La detención del ex líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, fue un tema delicado en la reunión de ayer miércoles entre la presidenta de México, Claudia Shienbum, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Hoy jueves 4 de septiembre, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum confirmó que uno de los temas que abordó en su reunión con Marco Rubio en Palacio Nacional, fue la detención del Mayo Zambada por parte de autoridades de Estados Unidos, país en el que el ex capo se declaró culpable de narcotráfico.

Cabe recordar que, tanto el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como la presidenta Claudia Sheinbaum siguen exigiendo una explicación a Estados Unidos por la detención del Mayo Zambada, llevada a cabo el 25 de julio de 2024, en El Paso, Texas; un “asunto completamente irregular”, señaló en su momento López Obrador.

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio abordaron detención del Mayo Zambada en su reunión

Hoy 4 de septiembre, Claudia Sheinbaum confirmó que uno de los temas que discutió con Marco Rubio fue la detención del Mayo Zambada, punto que trajo a cuenta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En este sentido, el secretario federal puntualizó que tras la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa, se desató una espiral de violencia en Culiacán, Sinaloa.

“Lo planteo el secretario de Seguridad, el porqué había aumentando la inseguridad en Sinaloa, En particular, porque aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema pero sí escuchó” Claudia Sheinbaum

“También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá”, dijo la mandataria federal, además de indiciar que esto será puntualizado después por el gabinete de seguridad.

Periodista: ¿Y le planteó que Estados Unidos le entregara la información sobre la captura del Mayo?

“No se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y AMLO exigieron una explicación a Estados Unidos por la detención del Mayo Zambada

En respuesta a la detención del Mayo Zambada por parte de autoridades de Estados Unidos, tanto AMLO como Claudia Sheinbaum exigieron una explicación a las autoridades de dicho país por estas acciones.

En primera instancia, en septiembre de 2024, López Obrador señaló la detención de Zambada García como un “asunto completamente irregular”; “ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron”, dijo el ex presidente en su conferencia mañanera.

En este sentido, el ex presidente explicó que tras la detención de Ismael Zambada se desató una ola de violencia en Sinaloa:

“Y eso requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación pues se debe a que tomaron esa decisión (...) En Sinaloa no había la violencia que hay ahora, tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las fuerzas armadas y también hemos perdido a oficiales”. AMLO

“No es lo mismo cuando el Estado Mexicano interviene a que se de un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos”, agregó, además de considerar que este evento puede obedecer a razones de propaganda de Estados Unidos:

“A ver si es eso o si es una decisión que se toma, como siempre, para demostrar que se está atendiendo el problema del consumo de fentanilo solo por propaganda”. AMLO

Por su parte, Claudia Sheinbaum reafirmó esta postura del Gobierno de México durante su conferencia mañanera del 16 de octubre de 2024: