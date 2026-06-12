Víctor Hugo Sepúlveda, socio de la financiera Peak Investment, fue declarado como prófugo de la justicia.

Así lo informó el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, quien resaltó que se trabaja para reactivar la orden de aprehensión en su contra.

Víctor Hugo Sepúlveda “está prófugo”: Vicefiscal de Nuevo León

Luis Enrique Orozco reiteró que Víctor Hugo Sepúlveda “está prófugo por diversos procedimientos” mientras se trabaja por la reactivación de una orden de aprehensión.

Esto luego de que Víctor Hugo Sepúlveda fuera puesto en libertad tras su extradición desde España el pasado 22 de abril gracias a un amparo.

El socio y fundador de Peak Investment, señalado por fraude por 800 millones de pesos; por este hecho fue detenido en Madrid, España en octubre de 2025 gracias a una ficha roja de la Interpol.

Víctor Hugo Sepúlveda promovió 2 amparos en Nuevo León y Tamaulipas durante su proceso de extradición para frenar su detención.

Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León trabaja para que el juez de control resuelva si la orden de aprehensión se encuentra ejecutable.

Dan revés a amparo de Víctor Hugo Sepúlveda; podría ser detenido por caso Peak Investment

De acuerdo con el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, la fiscalía inquirió al juez de control sobre la ejecución de la orden de aprehensión que se dictó previamente contra Víctor Hugo Sepúlveda.

Esa orden era ejecutable; sin embargo, el socio de Peak Investment interpuso su segundo amparo en Tamaulipas.

Este amparo fue suspendido, por lo que la suspensión de su aprehensión ya habría sido revocada por un juez de distrito.

Ahora, el juez que lleva el caso en Nuevo León debe resolver si la orden de aprehensión se encuentra ejecutable; de ser así, se procederá a su detención.

Cabe señalar que pesan sobre Víctor Hugo Sepúlveda y Peak Investment han sido denunciados ante la Fiscalía del estado por al menos 155 inversionistas que perdieron en conjunto más de 800 millones de pesos.