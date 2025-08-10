Desde Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la soberanía de México en medio del decreto que firmó Donald Trump para combatir al narcotráfico con militares de Estados Unidos.

En ese contexto, la mandataria sostuvo que México es un país libre, soberano e independiente, además de saber que cuenta con el respaldo del pueblo mexicano cuando se trata de negociar con algún presidente.

Dichas declaraciones ocurren luego de que Donald Trump ordenara formalmente al Pentágono preparar acciones militares contra los cárteles extranjeros (incluidos los de México) en una directiva firmada el 7 de agosto de 2025.

Donald Trump firma decreto para ataque militar a cárteles del narcotráfico de México (Mark Schiefelbein / AP)

“México es libre, soberano e independiente”, dice Claudia Sheinbaum ante decreto de Donald Trump

Claudia Sheinbaum ofreció un discurso desde Manzanillo, Colima, en el que aseguró que los mexicanos viven en un país libre, soberano e independiente, cualidades que no solo están en la mente del pueblo, sino en sus corazones".

“Cuando negociamos con cualquier persona, en particular, con cualquier Presidente, sabemos que el pueblo nos respalda, y que México para todas y todos los mexicanos es un país libre, soberano, independiente”, dijo Sheinbaum.

La presidenta también destacó que uno de los grandes legados de la Cuarta Transformación fue devolverle su dignidad y fuerza al pueblo de México.

“Quiero decirles que en este tiempo, dicen `¡Mucha presidenta!´, pero no, lo que hay en México es mucho pueblo. En este tiempo lo que hemos demostrado es que en México hay mucho pueblo, que con la Cuarta Transformación el pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza" Claudia Sheinbaum

“Hay muy pocos países en el mundo en donde la fuerza de su pueblo se siente todos los días, la conciencia del pueblo se siente todos los días”, precisó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum negó intervención militar por parte de Estados Unidos tras decreto de Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró, tras el decreto de Donald Trump, que "no hay riesgo de que Estados Unidos vaya a invadir nuestro territorio", pues la medida solo será aplicada en suelo estadounidense.

Cabe recordar que el 20 de enero de 2025, el gobierno de Donald Trump designó a los carteles de narcotráfico en México como terroristas y a dos grupos delincuenciales extranjeros, entre ellos:

Cartel de Sinaloa Cartel Jalisco Nueva Generación Cartel de Noreste (los Zetas) Nueva Familia michoacana Cartel del Golfo Cárteles Unidos Tren de Aragua Mara Salvatrucha