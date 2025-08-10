Este domingo 10 de agosto, Claudia Sheibaum Pardo, presidenta de México acudió a Zempoala, Hidalgo para supervisar los obras del Tren México-Pachuca que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como con la Ciudad de México (CDMX).

Por séptima ocasión desde que inició su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Hidalgo, pero esta ocasión para supervisar el avance de las obras del Tren México-Pachuca que conectará con el AIFA.

En esta supervisión Claudia Sheinabum estuvo en compañía de Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, y de Gustavo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros del AIFA.

AIFA: Claudia Sheinbaum supervisa avances del Tren México-Pachuca; trabajan hasta 6 mil personas en la obra

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó al tramo del kilómetro 37.250 de la antigua estación del ferrocarril, en el Ejido La Laguna y Jagüey de Téllez, de municipio de Zempoala, Hidalgo para supervisar los avances del Tren México-Pachuca.

En esta visita por la obra del Tren México-Pachuca se prevé que la presidenta de México pase por el tramo de la estación Villa de Tezontepec, que está también ubicada en el municipio del mismo nombre que conecta con el AIFA.

En el sitio se encuentran trabajando ingenieros militares y civiles, así como trabajadores de construcción, de los que se estiman hasta 6 mil personas que comienzan esta obra del Tren México-Pachuca.

También en este lugar se encuentra maquinaria pesada, así como lugares que han habilitado para tener el material de construcción.

AIFA: Claudia Sheinbaum supervisa avances del Tren México-Pachuca con miras también al Tren México-Querétaro

Además previamente Julio Menchaca, gobernador Hidalgo, annunció la visita de Claudia Sheinbaum a su estado para supervisar los avances del Tren México-Pachuca, porque era un tema que habían abordado en Palacio Nacional.

Asimismo, el gobernador de Hidalgo, aseguró que gracias al apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “hay cifras millonarias para el estado,; el Tren México-Pachuca, la estación en Tula de México-Querétaro”.

Así como otras obras que beneficiarán al estado como un plan hídrico, además de polos de bienestar.

En tanto la presidenta Claudia Sheinbaum sigue al pendiente de los avances del Tren México-Pachuca.