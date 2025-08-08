La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su posicionamiento ante el nuevo decreto de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, contra los cárteles de la droga; “no habrá invasión a México”, aseguró.

Hoy viernes 8 de agosto, el diario estadounidense The New York Times, informó que el presidente de Estados Unidos firmó en secreto una orden ejecutiva para instruir al Pentágono a hacer uso de las fuerzas armadas para atacar a los cárteles del narcotráfico.

A este respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia mañanera de hoy 8 de agosto en Palacio Nacional, donde descartó que que Estados Unidos vaya a invadir a México, además de decir que su gobierno fue informado sobre la orden ejecutiva firmada por Donald Trump.

Claudia Sheinbaum rechaza invasión de Estados Unidos a México; “eso está absolutamente descartado”

Hoy 8 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo una invasión en México, luego de que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el Pentágono ataque militarmente a los cárteles del narcotráfico.

En Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que esta idea está completamente descartada:

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no”. Claudia Sheinbaum

“Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorio”, agregó la presidenta.

Además, Claudia Sheinbaum afirmó que México cuenta con mucha regulación sobre la presencia de agencias estadounidenses en el territorio nacional; “yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país”, dijo.

“Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”. Claudia Sheinbaum

The New York Times afirma que Donald Trump autorizó ataques militares contra cárteles del narcotráfico

Hoy 8 de agosto, el medio The New York Times publicó información con la que aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó ataques militares contra los cárteles del narcotráfico.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles”, dice el texto firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.

“Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo<b> </b>y otras drogas ilegales. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”. The New York Times

En este sentido, el diario estadounidense señaló que funcionarios militares han comenzado a elaborar opciones sobre cómo perseguir a los grupos criminales, ya que algunos fueron declarados como organizaciones terroristas por el gobierno del presidente Donald Trump.