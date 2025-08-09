El medio The New York Times dio a conocer que el Cártel de Sinaloa está implementando métodos cada vez más creativos para llevar fentanilo a Estados Unidos.

The New York Times ha compartido diversos artículos sobre el narcotráfico y en especial del Cártel de Sinaloa, como las presuntas cocinas de fentanilo, el cual probarían en animales y personas sin hogar.

Además de haber dado a conocer el reciente viernes 8 de agosto que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó un decreto para que sus militares puedan operar en el extranjero contra los cárteles.

Fentanilo del Cártel de Sinaloa llega a Estados Unidos con nuevos métodos: The New York Times

Este sábado 9 de agosto, The New York Times dio a conocer que el Cártel de Sinaloa ha implementado nuevos métodos para hacer llegar el fentanilo a Estados Unidos y cubrir su alta demanda de droga.

Acorde con lo señalado por Paulina Villegas y Maria Abi-Habib, periodistas detrás del artículo de The New York Times, se entrevistaron con cinco personas del Cártel de Sinaloa que revelaron el uso de compartimientos secretos.

Uno de ellos reveló el uso de compartimientos secretos creados especialmente para cruzar el fentanilo a Estados Unidos dentro de vehículos comunes que no llamen la atención de las autoridades.

El fentanilo va empaquetado especialmente, señalaron integrantes del Cártel de Sinaloa, en papel carbón y aluminio, para que los rayos X no puedan verlo; y bañado en una mezcla con cloro y despistar a los perros rastreadores.

Y para llegar a la frontera con Estados Unidos y poder cruzar el fentanilo, el Cártel de Sinaloa también usa halcones entrenados , quienes revisan el terreno ante posibles emboscadas o retenes nuevos.

E igualmente, utilizan sobornos a las autoridades tanto de México como de Estados Unidos, en donde incluso los agentes fronterizos permiten el ingreso sin revisión a cambio de una parte del precio del cargamento.

Frontera Estados Unidos-México (Cuartoscuro / Carlos Sánchez Colunga)

Cártel de Sinaloa: Estos fueron otros detalles revelados por The New York Times sobre el tráfico de fentanilo a Estados Unidos

The New York Times reveló otros detalles en su artículo sobre el cruce del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos, ya que ha seguido adaptándose, con cargamentos reducidos de fentanilo y otras drogas.

Esto como consecuencia de la ofensiva de Estados Unidos y México contra el narcotráfico, los decomisos y la lucha interna que ha mermado sus fuerzas, como señala The New York Times.

Por lo cual se han tenido que aliar con su “antiguo archienemigo”, que sería el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también que hay recorte en su nómina y recurrido a sus reservas de dinero en efectivo.

Todo esto ha derivado en producción de fentanilo y transporte cada vez más lentos, arriesgados y mucho más costosos aunado a los sobornos que se multiplicaron, pero la demanda no ha bajado.