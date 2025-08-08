La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy viernes 8 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy viernes 8 de agosto de 2025 se realizará la sección “Suave Patria” hacia el final de la conferencia mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy viernes 8 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre la reforma al Poder Judicial, ante el amparo colectivo interpuesto.

Asimismo podría retomar la polémica del viaje de José Ramón López Beltrán en Cancún, quien respondió que no es funcionario público.

En temas internacionales la presidenta de México hablaría sobre la suspensión de la construcción de Alligator Alcatraz, el centro de detención de migrantes de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también podría ser cuestionada sobre su reunión con gobernadores con motivo de los avances del IMSS-Bienestar.

Nota en desarrollo. En breve más información...