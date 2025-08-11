El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones por las intensas lluvias de este domingo 10 de agosto.

La lluvia y vapor emanados hicieron se generara poca visibilidad en las pistas, por lo que se suspendieron despegues y aterrizajes.

Las principales afectaciones además de lo referente a despegues y aterrizajes, se reportaron en pistas, zona de bandas inundada, otras fectaciones en la Terminal 2.

El AICM anunció la decisión a las 8:53 de la noche, la cual estará vigente tres horas, es decir, al menos hasta las media noche.

De acuerdo con autoridades aeronáuticas, la decisión de suspender al menos tres horas las operaciones es para no comprometer la seguridad.

#AIBJinforma



Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 11, 2025

Inundación en el AICM: cientos de viajeros varados, largas filas y vuelos demorados y cancelados

En redes sociales, pasajeros del AICM han compartido videos en los que se ve la zona de bandas inundada y otros llevando sus maletas entre el agua de la zona de mostradores también inundada.

Aunque el AICM reportó la suspensión de operaciones desde casi las 9:00 de la noche, usuarios reportaron afectaciones desde antes de las 6:00 de la tarde.

En otras zonas del AICM se ven largas filas y en las pantallas leyendas de vuelos demorados y cancelados.