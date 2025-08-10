La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló tener grandes planes para el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima; señaló que este será el más importante de América Latina.

Ayer 9 de agosto, en el marco de una reunión con autoridades federales y estatales en el puente Tepalcates II de la autopista Colima-Manzanillo, Claudia Sheinbaum arrancó la construcción y ampliación de 5 puentes en el estado.

La mandataria federal explicó que estas obras contarán con una inversión de más de 2 mil millones de pesos y se desarrollarán en los municipios de:

Colima

Manzanillo

Coquimatlán

Tecomán

Puerto de Manzanillo, Colima (Cuartoscuro / Presidencia)

Claudia Sheinbaum destaca obras en el puerto de Manzanillo: “Lo vamos a hacer el primero de América Latina”

Ayer 9 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las obras en el puerto de Manzanillo, Colima, son una de las tareas más importantes de su administración.

“Lo vamos a hacer el primer puerto de Latinoamérica”. Claudia Sheibhaum

En el marco del Plan México, la mandataria federal explicó que, en los tramos de Cuyutlán a Tecomán, se están construyendo 52 kilómetros de ampliación de la autopista Colima-Manzanillo.

En este sentido, dijo que, junto con los puertos del Golfo de México “estamos posicionando lo hecho en México y además seguimos exportando por eso el desarrollo de los puertos como el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el de Manzanillo, Colima y el de Salina Cruz, Oaxaca”.

Claudia Sheinbaum rechaza que obras en puerto de Manzanillo afecten la pesca; “no afectará, eso lo estamos tomando en cuenta”

En el mismo discurso, Claudia Sheinbaum recordó que en gobiernos pasados, las ciudades de Colima y Manzanillo recibían pocos ingresos de lo generado en el puerto.

Dado lo anterior, la presidenta explicó que se destinarán recursos para ambas ciudades; “es un compromiso de que Colima y Manzanillo reciban una inversión de casi 4 mil millones de pesos (en los próximos años) “.

“La esencia de la Cuarta Transformación es que somos un gobierno del y para el pueblo de México”, reafirmó la mandataria en torno a las políticas de la denominada Cuarta Transformación.

Sin embargo, luego de su discurso, un pescador de la laguna de Cuyutlan preguntó si estas obras afectarán la actividad pesquera en la zona, a lo que la presidenta respondió: