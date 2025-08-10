La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Tren Ciudad de México-Pachuca estará listo para el primer semestre de 2027.

Durante la supervisión de las obras en Villa de Tezontepec, Hidalgo, Claudia Sheinbaum estimó que el Tren Ciudad de México-Pachuca estará listo durante el primer semestre del 2027 siempre y cuando “se cumplan todas las condiciones”.

“Este tren queremos que esté listo (durante) el primer semestre del 27. Esperemos que se cumplan todas las condiciones y estamos trabajando en equipo”, destacó la mandataria.

La mandataria estuvo acompañada del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; el general Gustavo Vallejo Suárez, líder del proyecto; y Andrés Lajous, titular de la agencia reguladora de transporte ferroviario.

Tren Ciudad de México-Pachuca tiene un avance del 4%, revela Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reveló que, al 10 de agosto de 2025, el proyecto del Tren Ciudad de México-Pachuca presenta un avance del cuatro por ciento.

Dijo que si bien el avance al momento es bajo, ya fue liberado casi todo el derecho de vía, por lo que se espera que cada mes haya un avance mucho mayor.

La presidenta indicó que el Tren tendrá una inversión total de 47 mil millones de pesos, de los cuales el tramo Lechería -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) consumirá 27 mil millones de pesos.

Sheinbaum confirmó que en las inmediaciones del Tren Ciudad de México-Pachuca se desarrollará un polo del bienestar, para impulsar la actividad industrial y comercial en la región.

Tren Ciudad de México-Pachuca: ¿De cuánto será el recorrido entre ambas ciudades?

Este proyecto del Tren Ciudad de México-Pachuca conectará a ambas ciudades en un trayecto de una hora con 15 minutos.

Las autoridades planean que cada tren transporte a 718 pasajeros, que tenga una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, lo cual prevén que reduzca el traslado de Pachuca al AIFA en 20 minutos .

Claudia Sheinbaum consideró que el proyecto generará empleos, conectará ciudades e impulsará el desarrollo.