Este sábado 9 de agosto, la organización Nariz Roja convocó a marcha por el desabasto de medicinas; se manifestaron en diferentes estados y protestas por falta de medicamentos continuarán.

El desabasto de medicamentos en México ha sido una de las protestas de los trabajadores de salud y organizaciones, el cual se ha presentado en distintos institutos y hospitales para tratamientos diversos.

Desde abril se había señalado que se buscaban soluciones estructurales para resolver el desabasto de medicinas tras diversos problemas de licitación de medicamentos.

Marcha por desabasto de medicinas: Se manifestaron en varios estados y estas son las exigencias

La organización Nariz Roja convocó a una marcha nacional por desabasto de medicinas, tanto en tratamientos contra el cáncer como antibióticos y vacunas, manifestaciones que se llevaron a cabo hoy sábado 9 de agosto.

Las manifestaciones por falta de medicamentos se concentraron en cuatro puntos de diferentes estados:

Guadalajara, Jalisco

Oaxaca, capital

Salamanca, Guanajuato

Villahermosa, Tabasco

Los manifestantes de Oaxaca por ejemplo, recorrieron las calles de la capital del estado al grito de “Queremos medicinas”, quienes también señalaron la falta de insumos de uso médico y vacunas.

A la marcha en dichos estados se sumaron otros colectivos, como fue el caso de Villahermosa, de parte de Corazones Invencibles, quienes señalaron durante las manifestaciones que no hay equipo para las radioterapias de niños con cáncer.

Mientras que en Jalisco, la marcha por desabasto de medicinas partió del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, con rumbo a la Glorieta de la Minerva en punto de las 16:00 horas.

Igualmente en Guanajuato, la marcha fue encabezada por la Asociación para Niños con Cáncer “Ángeles de Pie”, con participantes de Salamanca e Irapuato en manifestaciones pacíficas.

Marcha por desabasto de medicinas: Habrá manifestaciones en otros estados el domingo 10 de agosto por falta de medicamentos

La marcha por desabasto de medicinas se convocó a nivel nacional para este fin de semana y el domingo 10 de agosto continuará en otros estados de México en protesta por la falta de medicamentos.

La organización Nariz Roja convocó a marchar en los siguientes puntos el domingo 10 de agosto por el desabasto de medicinas:

Ciudad de México: desde el Ángel de la Independencia al Zócalo en punto de las 10:00 horas

Cancún, Quintana Roo: Salida de la Glorieta del Ceviche a las 11:00 horas

Uruapan, Michoacán: desde la pérgola municipal a las 10:00 horas

Atotonilco el Alto, Jalisco: desde la Pipa de Agua a partir de las 10:00 horas

Aguascalientes: salida del cruce de la calle Cosío y Avenida Madero, a las 10:00 horas

León, Guanajuato: del Arco Calzada de los Héroes a las 10:00 horas

Toluca, Estado de México: en el monumento del Águila a partir de las 10:00 horas

Los organizadores de la marcha por la falta de medicamentos convocan a quienes quieran asistir a usar una playera blanca y llevar un muñeco de peluche por los niños que han sido víctimas del desabasto.

Aunque de acuerdo con el fundador de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, el desabasto de medicinas ha afectado tanto a niños como adultos, ya que faltan al menos 20 medicamentos contra el cáncer y antibióticos.