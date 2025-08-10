El diseñador de los Adidas Oaxaca Slip On, Willy Chavarría, ofreció disculpas y reconoció que sí incurrió en actos de apropiación tras el escándalo por los huaraches basados en los de la comunidad Villa Hidalgo Yalalag.

Fue este sábado 9 de agosto cuando Willy Chavarria, diseñador estadunidense de raíces mexicanas, lamentó haber lanzado los Oaxaca Slip-On sin haberlos desarrollado con la comunidad Oaxaqueña.

La disculpa de Willy Chavarria ocurre luego de que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, condenara la apropiación cultural y el daño causado a la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag.

Salomón Jara exige que Adidas y Willy Chavarría suspendan campaña de Oaxaca Slip on (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

“Los Adidas Oaxaca Slip On no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo”, se disculpa Willy Chavarría

En días pasados, el Gobierno de Oaxaca había denunciado que el modelo Oaxaca Slip On, del diseñador Willy Chavarria, estaba basado en un diseño tradicional sin autorización de sus auténticos creadores.

En respuesta a las críticas, el diseñador lamentó haberse “apropiado del nombre del estado” para favorecer a una empresa particular, sin siquiera haber tomado en cuenta a la comunidad oaxaqueña.

“Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña” Willy Chavarria a AFP

En la misma carta, Willy Chavarria reconoció que el lanzamiento de los Adidas Oaxaca Slip On “no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo” que merece la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag.

Además del gobierno de Oaxaca, la propia presidenta Claudia Sheinbaum indicó que los huaraches son “una propiedad intelectual y colectiva”. Precisó que tiene que haber resarcimiento ya que la cultura nacional no es mercancía.

¿Cuánto cuestan los Adidas Oaxaca Slip On? Huaraches de Willy Chavarría le hacen competencia a los de Villa Hidalgo Yalalag

Las críticas contra Willy Chavarría se recrudecieron al revelarse cuál será el precio de los Adidas Oaxaca Slip On, pues estos son mucho más caros que los que se fabrican en Villa Hidalgo Yalalag.

Por tratarse de una colaboración con Adidas, el precio de los polémicos huaraches se estima en hasta los 120 dólares, es decir, alrededor de 2 mil 250 pesos mexicanos por par.

En cambio, unos huaraches oaxaqueños creados de manera artesanal en Villa Hidalgo Yalalag no exceden los 500 pesos. Inclusive para precio de turista no sobrepasan los mil pesos mexicanos.