Hoy lunes 11 de agosto, se espera un clima de lluvias en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos a qué hora va a llover, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ayer domingo se registraron fuertes chubascos en la zona del Valle de México, situación por la que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura en distintas alcaldías, además de llevarse a cabo el Plan Tlaloque para atender las afectaciones por caída de granizo.

En ese contexto, hoy lunes 11 de agosto, las autoridades en materia ambiental informaron que en la CDMX se esperan lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Lluvias en CDMX hoy 11 de agosto (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué hora va a llover hoy 11 de agosto en CDMX?

Hoy 11 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que en la CDMX se esperan lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En algunas zonas del Valle de México, el SMN pronosticó un ambiente fresco y frío con bancos de niebla, así como cielo medio nublado a nublado durante el día.

Por su parte, el sitio Meteored coincidió con el Servicio Meteorológico Nacional, en el sentido de que la CDMX espera un clima de lluvias.

De acuerdo con el sitio que presume más de 20 años de experiencia en meteorología, clima y previsión, durante la tarde de hoy lunes se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Meteored señala que este clima podría presentarse en la CDMX entre las 14:00 y las 20:00 horas.

CDMX activó Plan Taloque por lluvias de ayer 10 de agosto

Ayer 10 de agosto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó sobre la activación del Plan Taloque debido a que la capital del país se vio afectada por fuertes lluvias.

En sus redes sociales, la mandataria capitalina explicó que la CDMX experimento un clima de lluvias y caída de granizo, así como anegaciones de agua en distintos puntos, por lo que pidió extremar precauciones y salir únicamente si fuera necesario.

Por su parte, Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Púrpura en la siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Mientras que estas otras demarcaciones, las autoridades activaron la Alerta Naranja: