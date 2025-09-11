La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy jueves 11 de septiembre de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy jueves 11 de septiembre de 2025 se realizará la sección “Mujeres en la Historia”, para reconocer su labor en hechos históricos.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

El tema principal de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum será la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, CDMX.

Igualmente autoridades de CDMX podrías brindar un informe actualizado sobre la cifra, estado y traslado de heridos y muertos tras la explosión de la pipa de gas.

Así como también se informaría sobre las condiciones de la empresa de la pipa que se volcó, identificada como Gas Silza.

Y se destacaría que la empresa de Gas Silza y la pipa de gas no contaba con una póliza de seguro vigente registrada ante las autorides.

En temas internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciará por el asesinato del activista pro Donald Trump, Charlie Kirk.

Nota en desarrollo. En breve más información...