Luego de confirmarse que la explosión en el Puente La Concordia, Iztapalapa, dejó 70 heridos y 3 personas muertas, se dio a conocer que la pipa de gas de Silza que originó la tragedia no tiene una poliza de seguro vigente.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Transportadora Silza no tenía ninguna póliza de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental durante los eventos de este 10 de septiembre 2025.

Sumado a lo anterior, añadió que la pipa de Silza había cargado gas en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., la cual tampoco tiene un seguro vigente registrado ante las autoridades.

Explosión en Puente de La Concordia (Especial)

Se aplicarán medidas contra empresa en caso de encontrar negligencia por explosión en La Concordia, adelanta ASEA

Mediante una nota informativa, la ASEA adelantó que se aplicarán medidas conforme a la normatividad vigente en caso de encontrar negligencia de la empresa Silza por la explosión en el Puente La Concordia.

La agencia también señaló que se realiza un estudio para determinar qué originó la explosión cerca del Metro Santa Martha de la Línea A, así como revisar permisos y seguros relacionados a la pipa de gas.

En medio de las investigaciones, ASEA reveló que la Transportadora Silza no ha registrado ninguna solicitud relativa al registro de polizas de seguro de responsabilidad civil ni por responsabilidad por daños ambientales.

Es decir, la pipa de gas de Silza que dejó 70 muertos y 3 heridos, no tiene una aseguradora que responda en caso de que la pipa cause un accidente, choque, o en este caso, un incendio .

Información en desarrollo...