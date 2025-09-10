La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 se realizará la sección “Detector de Mentiras” para desmentir noticias y publicaciones falsas.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy miércoles 10 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum podría hablar nuevamente sobre el Paquete Económico 2026.

Ello luego de los apuntes que hizo la Coparmex sobre el cumplimiento de las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento, ante posibles riesgos en el Paquete Económico 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum podría ser cuestionada por la muerte del marino Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en medio del escándalo por el caso de huachicol fiscal.

En referencia a lo anterior, la presidenta de México reaccionaría a la petición de la oposición para que se investigue al ex presidente AMLO por huachicol fiscal.

Otro tema que podría mencionar es el aterrizaje de emergencia de un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana en el AIFA.

Nota en desarrollo. En breve más información...