Charlie Kirk, activista conservador que es identificado como una aliado de Donald Trump, recibió un balazo en el cuello durante un evento en Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre el atentado, por lo que se desconoce el estado de salud del activista y director ejecutivo de Turning Point (TPUSA).

El presidente Donald Trump así como el vicepresidente JD Vance, compartieron publicaciones en sus redes sociales en las que lamentaron el ataque contra Charlie Kirk y pidieron oraciones por él.

Charlie Kirk

Charlie Kirk, activista y aliado de Donald Trump, recibió un balazo en atentado en Utah

La tarde de este miércoles 10 de septiembre, Charlie Kirk, activista y aliado de Donald Trump, fue víctima de un atentado mientras asistía a un evento de la Universidad del Valle de Utah.

De acuerdo con la información de agencias y medios locales, el fundador de la organización juvenil conservadora, Turning Point USA, recibió un impacto del bala en el cuello.

Sobre el atentado, circula un video en redes sociales en el que se pueden ver los momentos en los que Charlie Kirk fue impactado mientras ofrecía un mensaje ante cientos de personas.

En el video se aprecia que el activista estaba sentado bajo una carpa desde la que daba su mensaje y de un momento a otro recibió el balazo por el que se desvaneció de inmediato.

Ante el estruendo del impacto de arma de fuego y la imagen de Charlie Kirk herido, las cientos de personas que estaban presenciando el discursos comenzaron a escapar del lugar.

En otra de las grabaciones, se aprecia incluso que debido al disparo, Charlie Kirk comenzó a sangrar de forma abundante, pero no se han dado detalles oficiales sobre su evolución médica.

Reportes establecen que luego del ataque armado, autoridades y servicios de emergencia trasladaron de inmediato al activista y aliado de Donald Trump a un hospital de la zona.

Atentan contra Charlie Kirk en Utah (Tomada de video)

Donald Trump pide orar por Charlie Kirk tras atentado en Utah

Luego del atentado contra Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, el presidente Donald Trump compartió un mensaje en el que pidió hacer oración por el activista.

Fue por medio de una publicación que difundió en su red social, Truth Social, que Donald Trump se pronunció sobre los hechos y pidió que todos oren por la salud de quien ha sido su aliado.

Sin agregar detalles del estado de salud de Charlie Kirk, el presidente Donald Trump describió al activista como “un gran hombre de pies a cabeza”, tras lo cual pidió que “dios lo bendiga”.

Donald Trump pide orar por Charlie Kirk tras atentado (@realDonaldTrump / Truth Social)

Detienen a sospechoso de atentado contra Charlie Kirk

La policía de Utah confirmó la detención inmediata de un sospechoso tras el atentado contra Charlie Kirk, aunque no ha revelado aún su identidad o posibles vínculos con grupos organizados.

Las autoridades destacaron que el sujeto fue detenido dentro de la misma Universidad del Valle de Utah y se encuentra bajo custodia mientras se desarrolla la investigación federal a cargo del FBI.

Versiones indican que el detenido no pertenece a la comunidad estudiantil, pero no se han emitido mayores detalles al respecto, por lo que no sabe cuál habría sido la motivación del atentado.

Hasta el cierre de esta nota tampoco se han presentado cargos, pero se espera una conferencia de prensa en las siguientes horas en la que se darían más detalles clave del perfil del agresor.