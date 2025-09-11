La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de la explosión en Puente La Concordia, que dejó un saldo de 70 heridos y tres muertos.

La tarde de este miércoles 10 de septiembre, una pipa ocasionó una explosión a la altura del Puente La Concordia, en la colonia Ermita-Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

La explosión provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia así como la presencia de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, además de caos vial en el oriente de la entidad.

Claudia Sheinbaum envía mensaje de solidaridad a víctimas de la explosión en Puente La Concordia

Fue mediante sus redes sociales que Claudia Sheinbaum externó tanto su solidaridad como su apoyo a los familiares de las personas que murieron y resultaron heridas por la explosión en el Puente La Concordia.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que Coordinación Nacional de Protección Civil, así como la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa colaboran con Clara Brugada y el resto de las autoridades capitalinas.

Esto para atender a los afectados de la explosión de la pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el Puente La Concordia, en donde todavía se encuentran equipos de emergencia, a quienes Claudia Sheinbum les brindó su reconocimiento.

A su vez, Clara Brugada agradeció a Claudia Sheinbaum su apoyo ante la explosión de la pipa y remarcó que seguirá el apoyo a las personas lesionadas, con coordinación interinstitucional.

El mensaje de Claudia Sheinbaum fue replicado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependencia que confirmó que no existe riesgo para la población cercana al Puente La Concordia tras la explosión.

Referente a las acciones de la Guardia Nacional, derivado de la explosión en Puente La Concordia se activó el Plan DNIII-E, además de que se trabaja con los tres órdenes de gobierno para las maniobras de emergencia.

Claudia Sheinbaum envía mensaje a víctimas de la explosión en Puente La Concordia (Captura de pantalla)

Explosión en Puente La Concordia: CDH de CDMX y ciudadanía brindan acompañamiento a familiares de víctimas

Aunado a las acciones del Gobierno Federal y de CDMX, como afirmó Claudia Sheinbaum, la ciudadanía se ha organizado para apoyar a las víctimas de la explosión en Puente La Concordia.

En redes sociales circula la lista de heridos de la explosión de la pipa que fue compartida para las autoridades, además de viralizar a quienes se encuentran en calidad de desconocidos.

Sin embargo y tal como dio a conocer el medio NMás, los vecinos de Iztapalapa se han organizado para brindar tanto víveres, aguas e incluso cobijas a los familiares de las víctimas que se encuentran en diversos hospitales.

Aunado a la ayuda de la ciudadanía, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX confirmó que tiene funcionarios para brindar acompañamiento a víctimas y familiares tanto en el punto de la explosión como en 12 hospitales.

Tal como explicó en su comunicado, el personal de la CDHCM da seguimiento a los familiares que buscan a sus seres queridos tras la explosión en:

IMSS Hospital General de Zona 53

ISSSTE Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”

ISSSTE Hospital General “José María Morelos y Pavón”

Instituto Nacional de Rehabilitación

Hospital General Iztapalapa “Doctor Juan Ramón de la Fuente”

Clínica Hospital “Emiliano Zapata”

Unidad de Salud IMSS-Bienestar Los Reyes

Hospital Balbuena