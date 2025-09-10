Charlie Kirk, activista pro Donald Trump, fue víctima de un atentado directo este miércoles 10 de septiembre durante un evento y, debido a la gravedad, murió; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, el activista Charlie Kirk se encontraba en un evento en la Universidad del Valle de Utah como parte de su gira “American Comeback Tour”, cuando dispararon en su contra.

Pero ¿quién era Charlie Kirk? Te decimos todo lo que se sabe del activista político pro Donald Trump que fue víctima de un atentado durante un evento y que murió dada la gravedad de su lesión.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk, cuyo nombre completo era Charles James Kirk, nació en Arlington Heights, Illinois, y desde muy pequeño se involucró en la política. De manera personal, se identificaba como cristiano evangélico.

¿Qué edad tenía Charlie Kirk?

Charlie Kirk tenía 31 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Charlie Kirk?

Dado que Charlie Kirk nació el 14 de octubre de 1993, su signo zodiacal era Libra.

¿Charlie Kirk estaba casado?

Charlie Kirk estaba casado con Erika Frantzve, podcaster, empresaria y ex Miss Arizona USA.

¿Charlie Kirk tenía hijos?

Charlie Kirk tenía dos hijos.

¿Qué estudió Charlie Kirk?

De acuerdo con la información, Charlie Kirk estudió una temporada en el Harper College, sin embargo, no llegó a graduarse, pues dejó sus estudios para dedicarse por completo al activismo político.

¿Cuál fue la trayectoria de Charlie Kirk?

Charlie Kirk fundó en 2012 la organización Turning Point USA (TPUSA), orientada a promover ideales conservadores entre estudiantes universitarios, de la cual era director ejecutivo.

Asimismo, Charlie Kirk era conductor del programa “The Charlie Kirk Show” y tiene una fuerte presencia en redes sociales y medios de comunicación, siendo reconocido Forbes 30 Under 30 en 2018 en la categoría de Ley y Política.

El activista pro Donald Trump, Charlie Kirk, escribió varios libros, entre ellos:

Time for a Turning Point (2016)

Campus Battlefield (2018)

The MAGA Doctrine (2020)

The College Scam (2022)

Right Wing Revolution (2024)

Charlie Kirk, activista pro Donald Trump, murió tras atentado durante evento

Este miércoles 10 de septiembre, Charlie Kirk fue víctima de un atentado en un evento de la Universidad del Valle de Utah; mientras iniciaba su discurso, le dispararon en el cuello.

Charlie Kirk se desvaneció y las personas presentes comenzaron a dispersarse. Medios indican que comenzó a sangrar de forma abundante y recientemente se dio a conocer su descenso.

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump dijo que Charlie Kirk era “un gran hombre de pies a cabeza” y pidió que la gente orara por él; en otro post, indicó que el activista había muerto.

Donald Trump informó que Charlie Kirk murió tras atentado (@realDonaldTrump / TruthSocial)

Las autoridades de Utah detuvieron a una persona dentro de la universidad, presunto responsable del atentado contra Charlie Kirk, y se dijo que no pertenece a la comunidad estudiantil, pero no se ha revelado su identidad o móvil.