En junio, el activista aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, compartió su opinión sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como lo que representaba para Estados Unidos.

Charlie Kirk, fue asesinado la mañana de este miércoles 10 de septiembre, mientras se encontraba en una charla con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah, en Oman, Estados Unidos.

De acuerdo con lo que se sabe, la charla de Charlie Kirk abordó el tema de las armas y era por parte de su organización Turning Point USA, que promueve los ideales conservadores que apoyaba junto a Donald Trump.

Charlie Kirk: Esta era la opinión del activista pro Trump sobre Claudia Sheinbaum

Fue el 9 de junio, durante su programa que Charlie Kirk dio a conocer que “detestaba” a Claudia Sheinbaum de entre todos los líderes, a quien consideraba como una amenaza para Estados Unidos.

“¿Quieren escuchar una declaración provocadora? Es probable que esta mujer esté causando más estragos en Estados Unidos que Vladimir Putin". Charlie Kirk, activista conservador pro Trump asesinado en Utah

Y es que acorde con lo que pensaba Charlie Kirk, Claudia Sheinbaum probablemente estaba liderando un levantamiento en Estados Unidos, esto tras las acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Por lo mismo, Charlie Kirk cuestionó que Claudia Sheinbaum tendría mucho que trabajar en Estados Unidos ante los cárteles de la droga que operan en dicho país por la demanda de fentanilo entre sus ciudadanos.

Ya que como explicó Charlie Kirk a sus seguidores, los cárteles no sólo trafican droga, también llevan personas para que envíen dinero a sus familiares en México, por lo que era justo a su parecer, un impuesto a las remesas.

Charlie Kirk también acusó a Claudia Sheinbaum de oponerse al que Donald Trump llamó como “gran y hermoso proyecto” debido a que México sería un parásito de Estados Unidos.

“¿Por qué invadimos Irak cuando México está envenenando a nuestra propia gente? Es porque a nuestros líderes realmente no les importa el bienestar de Estados Unidos. Les importa la maquinaria bélica. Si Rusia merece 200 000 millones de dólares para que luchemos contra ellos, ¿cuánto dinero deberíamos usar para luchar contra los cárteles?" Charlie Kirk

El activista pro Trump finalizó su mensaje contra Claudia Sheinbaum asegurando que lo mejor y para evitar amenazas a Estados Unidos, era que se atacara a los cárteles, junto a una sugerencia de invasión a México.

Mexican President Claudia Sheinbaum is a bigger threat to America than Vladimir Putin. pic.twitter.com/CjoAT23ukC — Charlie Kirk (@charliekirk11) June 9, 2025

Charlie Kirk: Contexto no da la razón al activista pro Trump sobre Claudia Sheinbaum

En el contexto de las declaraciones de Charlie Kirk contra Claudia Sheinbaum estaban las protestas en Los Ángeles, California, contra las redadas de ICE y los impuestos a las remesas, que fueron rechazados por el gobierno de México.

Sin embargo, tal como destacó Claudia Sheinbaum en respuesta a Kristi Noem, la presidenta no incitó las protestas en Los Ángeles ya que condenó la violencia que tomó la ciudad ante las redadas de ICE.

Otro punto que mencionó Charlie Kirk en su video fue una referencia de que tres de cuatro personas en Los Ángeles no son nacidas ahí, aunque la alcaldesa Karen Bass recordó independientemente que California fue “cedida” en 1848.

Días antes del asesinato de Charlie Kirk, aunado a la visita del secretario de Estado, Estados Unidos había destacado en diversas ocasiones la colaboración tanto con el gobierno de México como de Claudia Sheinbaum.