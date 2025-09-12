Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, aseguró que Alejandro “Alito” Moreno está aislado pues gobernadores del PRI se han reconocido como “claudistas”, al apoyar a Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia del pasado jueves 11 de septiembre desde Campeche, Luisa Alcalde señaló a Alito Moreno como “símbolo de la corrupción” y aseguró que poco a poco, el PRI lo está aislando.

Esto se suma a las declaraciones de Luisa Alcalde sobre que Alito Moreno, gobernador de Campeche de 2015 a 2019, habría adquirido una isla con las sumas millonarias que “le robó al pueblo”.

Luisa Alcalde, dirigente de Morena (Cuartoscuro / Michael Balam Chan)

Luisa Alcalde asegura que Alito Moreno está aislado tras reconocer a Villegas y Jiménez como ‘claudistas’

El pasado jueves 11 de septiembre se realizó en Campeche la conferencia de prensa del consejo nacional de Morena, donde Luisa Alcalde señaló que Alito Moreno está perdiendo el apoyo de su partido.

Luisa Alcalde llamó a Alito Moreno “un vendepatria” al proponer que Estados Unidos intervenga en la soberanía de México, además de calumniar abiertamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia, Luisa Alcalde afirmó que Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, está aislado, pues “ni sus gobernadores coinciden con este sentimiento de vendepatrias de salir al extranjero a pedir intervención”.

Villegas y Jiménez se reconocen ‘claudistas’; Luisa Alcalde asegura que Alito Moreno está aislado

La dirigente de Morena resaltó que Alito Moreno está aislado luego de que sus gobernadores, Esteban Villegas y Manolo Jiménez se reconocieron ‘claudistas’, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su gira de rendición de cuentas, estos gobernadores del PRI le abrieron las puertas a Claudia Sheinbaum e incluso, orquestaron ovaciones de pie y reconocimientos para la presidenta.

Esteban Villegas, gobernador de Durango, dijo ser “claudista” al identificarse plenamente con Claudia Sheinbaum, respecto a su visión de gobierno, incluso más que con compañeros del PRI, como lo sería Alito Moreno.

Esteban Villegas agradece compromiso de Claudia Sheinbaum con Durango (Esteban Villegas vía X)

Por otra parte, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, reconoció el avance del gobierno de Claudia Sheinbaum en el estado y durante la rendición de cuentas entonó el grito: “¡Que viva la presidenta!”.