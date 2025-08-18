La presienta Claudia Sheinbaum solicitó que sea denunciada ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena la venta de candidaturas de la que se acusa a la ex dirigente de Morena Nuevo Leon, Viridiana Lorelei Hernández.

Ante ello, Viridiana Lorelei Hernández ha compartido a SDPnoticias que las afirmaciones son falsas y que hay una denuncia en curso contra cuatro personas.

A Viridiana Lorelei Hernández se le señala de vender candidaturas a Movimiento Ciudadano durante las elecciones 2024 en Nuevo León. La ex dirigente estatal y la presidenta de México solicitaron lo mismo: Que se presenten pruebas las acusaciones:

“Primero hay que ver si es cierto o no, pues más bien que los presenten a la Comisión de Honestidad y Justicia, en caso de que haya un delito de otro tipo, que no solamente tenga que ver con un asunto disciplinario, partidario, pues que lo denuncien... que lo denuncien porque en caso de ser cierto sería muy grave, pero hay que demostrar que en efecto es cierto” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Los señalamientos durante la conferencia mañanera del 18 de agosto se extendieron en contra de quien fuera secretaria de Morena a nivel federal.

Cabe recordar que Citlalli Hernández, tuvo el cargo de secretaria general de Morena de 2020 a 2024, quien no se ha referido al tema.

Viridiana Lorelei Hernández, ex dirigente Morena Nuevo León, niega venta de candidaturas y revela denuncia por difamación contra algunas personas

Viridiana Lorelei Hernández, consultada por SDPnoticias, respondió que las afirmaciones sobre venta de candidaturas son totalmente falsas

Explicó que ello responde a que en las elecciones de 2024 un grupo de personas, que dijo no son fundadores de Morena, iniciaron una campaña de mediática en su contra por presiones del PRIAN.

Viridiana Lorelei Hernández mostró que recibió el apoyo de los candidatos y candidatos postulados por Morena Nuevo León a diversos cargos. Por ello, recordó que hace 15 meses denunció por difamación a cuatro personas.

“En el proceso 2024 que estuve haciendo trabajo político en Nuevo León, un grupo de personas (que no son fundadores) iniciaron una campaña mediática en mi contra acusándome falsamente y a Citlalli (Hernández) de esa tal “venta de candidaturas”, cosa totalmente falsa, lo que ellos querían era que dejara el estado para que no hubiera representación nacional; por ello acudí a la Fiscalía del estado y les denuncié por difamación, eso desde hace 15 meses.” Viridiana Lorelei Hernández. Ex dirigente de Morena Nuevo León

De acuerdo con Viridiana Lorelei Hernández, los señalamientos en su contra durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum tienen que ver con que no han podido comprobar sus dichos ante la Fiscalía de Nuevo León, pero los denunciados quieren mantener mediáticamente la campaña en su contra mientras el proceso judicial está en curso.

“Lo que pasa ahora es que ellos no pueden comprobar sus dichos y la Fiscalía, según me ha notificado, les está requiriendo presentar las pruebas de sus dichos pues estos constituyen menoscabo hacia mi persona. Lo mismo que pidió la presidenta, que se presenten pruebas de ello. Yo como no tengo nada que ocultar y eso es totalmente falso, presenté la denuncia.” Viridiana Lorelei Hernández. Exdirigente de Morena-Nuevo León

Viridiana Lorelei Hernández señaló que la denuncia por difamación está en curso a pesar de que algunas de las personas involucradas se le han acercado y le han revelado que actuaron por presión del PRIAN.

Viridiana Lorelei Hernández busca disculpa pública porque “manchan mi honor”

Viridiana Lorelei Hernández señaló que lo único que busca con la demanda por difamación es una disculpa pública para revertir los señalamientos y confirmar que son falsos.

La ex dirigente de Morena Nuevo León busca que vayan a la cárcel, ademas de que dijo no hay ningún candidato que confirme la venta de candidaturas.

“Cabe mencionar que ya se me han acercado algunas de estas personas para aclarar el tema, me comentan que fueron incitados pero yo no he querido moverle porque la vía jurídica sigue su curso, que dicho sea de paso, no quiero que nadie vaya a la cárcel ni nada de eso, solo quiero que se de una disculpa pública pues no estoy dispuesta a que sigan manchando mi honor” Viridiana Lorelei Hernández. Exdirigente de Morena-Nuevo León

Viridiana Lorelei agregó que no existe tal venta de candidaturas pues “no hay por supuesto NADIE que postulado como candidato pueda afirmar tales dichos, de hecho en su momento, ellos mismos salieron a respaldarme”.