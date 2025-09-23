Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, dijo que presumió que su partido en Sinaloa supera en afiliados al Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país.

Y es que detalló que Morena en Sinaloa tiene 300 mil afiliados y el PAN tiene cerca de 200 mil afiliados a nivel nacional.

Así lo dijo al presumir que han rebasado las metas de afiliación que se plantearon en Morena desde el año pasado.

“Hemos rebasado ya esta la meta… 262 mil afiliados y hoy a la fecha ya rebasamos los 300 mil… hay muchos sinaloenses que pertenecen a este movimiento, que apuestan por la transformación, que siguen sumándose a Morena… nadamos para que se den una idea, el PAN a nivel nacional tiene ceca de 200 mil afiliados… en todo el país… solo aquí en Sinaloa Morena tiene más de 300 mil” Luisa Alcalde. Presidenta Morena

Sinaloa supera meta para lograr 10 millones de afiliados en Morena a nivel nacional

Cabe recordar que el año anterior, Andrés Manuel López Beltrán dijo que a nivel nacional tenían la meta de afiliar a más de 10 millones de personas.

Cada estado y tiene metas particulares y la de Sinaloa era de 262 mil, pero esta ya se ha superado y se siguen afilando.

Luis Alcalde descarta que violencia y viajes de lujo de integrantes de Morena impacten en el electorado

Luisa Alcalde descarto que Morena haya perdido apoyo de parte de la ciudadanía debido a la violencia, particularmente la guerra de Los Chapito y La Mayiza.

Señaló que a diferencia de sexenios anteriores, ahora hay una estrategia para lograr objetivos de paz.

“Hay una consciencia de que se esta llevando una estrategia… que se atiende todo los días al mas alto nivel, pero que estamos avanzando…” Luisa Alcalde. Presidenta Morena

Al ser cuestionada si la violencia en el país, la muerte de dos colombianos, los viajes de lujo de morenistas y más impactan en el electorado respondió que la diferencia es que no se solapa la corrupción.

“Impactaría si fuera un gobierno que solapa la corrupción, la impunidad, que no tiene estrategia, que no le importa el pueblo, pero no es así...”, aseguró.

Lisa Alcalde dijo que el cambio se ha implementado desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum.