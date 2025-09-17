Alejandro “Alito” Moreno, le hizo segunda a las autoridades de Estados Unidos, toda vez que pidió que el gobierno de México también clasifique a los cárteles del narcotráfico como terroristas.

Lo anterior debido a que el dirigente nacional del PRI informó el 17 de septiembre que presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores para pedir esa clasificación de los grupos criminales.

Sobre dicho punto de acuerdo, Alito Moreno explicó que se exige al gobierno de México declarar a los cárteles del narcotráfico de México y uno de Venezuela como organizaciones terroristas.

Alito Moreno pide que México clasifique a cárteles del narcotráfico como terroristas

En conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores, el líder tricolor explicó que fue en la sesión del miércoles 17 de septiembre cuando presentó el punto de acuerdo.

Arropado por los integrantes de la bancada priísta, Moreno Cárdenas indicó que se trata de una petición al gobierno de México para que los grupos criminales que operan en el país reciban tal clasificación.

Al abundar en los detalles, Alito Moreno señaló que la medida no solo afectaría a todos los cárteles mexicanos, sino también al grupo delictivo originario de Venezuela conocido como “Los Soles”.

Presentamos un punto de acuerdo en el @senadomexicano para exigir que se declare como organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado en territorio mexicano y al cartel venezolano de “Los Soles”.



Hacemos un llamado firme a todas las fuerzas políticas para que lo… pic.twitter.com/E4ZfacoEyH — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 17, 2025

Por estas razones Alito Moreno quiere que México clasifique a cárteles del narcotráfico como terroristas

Tras informar que presentó un punto de acuerdo en el que se pide que México considere a los cárteles del narcotráfico como terroristas, Alito Moreno defendió su nueva propuesta.

Sobre ello, el líder nacional del PRI resaltó que de avanzar con la clasificación de las organizaciones criminales como terroristas, se estaría en comunión con gobiernos de países como Estados Unidos.

Luego de resaltar que Colombia y Perú han hecho lo propio, Alito Moreno aseveró que la declaratoria permitiría reforzar la cooperación regional y también evitar que el gobierno pacte con los criminales.

Así lo aseveró debido a que dijo que es indispensable aplicar una estrategia de integración hemisférica para afrontar a quienes dijo, “atentan contra la seguridad de nuestros pueblos”.

Finalmente, llamó a todos los partidos y bancadas para que den su respaldo y voten a favor del punto de acuerdo, pues sentenció que “no debe haber medias tintas” cuando se trata de la seguridad.