La periodista Sabina Berman pidió la salida de Morena de Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de su partido en la Cámara de Senadores, ante las investigaciones en contra de su ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco.

Luego de que Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, fue vinculado como fundador del grupo criminal de La Barredora, el actual senador de Morena dijo estar “a la orden” de cualquier solicitud de alguna autoridad.

Sin embargo, Sabina Berman consideró que Adán Augusto López tendría que abandonar sus funciones en el Senado, en tanto se se resuelvan las investigaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena.

Hoy 21 de julio, la periodista Sabina Berman instó a Adán Augusto López a renunciar de sus funciones en la Cámara de Senadores, debido a las investigaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena.

En este sentido, la comunicadora afirmó que esto significaría una acción de generosidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido Morena y con el propio país:

A este respecto, el 18 de julio de 2025, Adán Augusto López Hernández hizo un pronunciamiento en redes sociales.

El senador explicó que su periodo de gestión como gobernador concluyó el 26 de agosto de 2021, cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo invitó a ser secretario de Gobernación.

“Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos.”, comentó.

Por lo tanto, se dijo “a la orden” de cualquier solicitud de alguna autoridad:

“Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”.

Mientras que en su reaparición pública, en el marco de la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena (CEN) del domingo 20 de julio, reiteró su postura:

En su conferencia mañanera de hoy lunes 21 de julio, Claudia Sheinbaum dijo ver una diferencia entre el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Adán Augusto López, y el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ya que en el asunto tabasqueño existe una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria federal explicó que si la FGR cuenta con evidencias en contra del algún servidor público, está de acuerdo con que la investigación siga adelante:

“Aquí no se cubre a nadie, si la FGR tiene contra alguien que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, ni nosotros ni la FGR, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma”.

Claudia Sheinbaum