Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, aseguró durante un evento en el estado de Hidalgo que el Comité evaluador de incorporaciones al partido quedará instalado en pocas semanas.

De acuerdo con Luisa Alcalde, el Comité evaluador de incorporaciones de Morena tendrá la finalidad de analizar los perfiles de quienes busquen sumarse a las filas del partido guinda.

Luisa Alcalde señaló que este nuevo órgano de Morena aplicará únicamente para nuevas incorporaciones, y no para aquellos integrantes que ya cuentan con su militancia.

Comité evaluador de incorporaciones de Morena comenzará funciones en pocas semanas

Desde Pachuca, Hidalgo, Luisa Alcalde confirmó que el Comité evaluador de incorporaciones de Morena aún no está en operaciones, sin embargo, estará listo en pocas semanas.

La finalidad de esto será analizar uno por uno que los nuevos perfiles que busquen integrarse a Morena sumen al proyecto del partido.

Esto para descartar que políticos que procedan de otros partidos y que han militado varios años en otras fuerzas se unan a Morena solo para buscar algún cargo público.

Es decir, el Comité evaluador de incorporaciones de Morena tendrá la tarea de descartar perfiles que no abonen a los ideales del partido.

Luisa Alcalde puntualizó que solo se aceptarán aquellas personas que busquen sumar a Morena y fortalecer el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación” que busca continuar el partido para las elecciones 2027 y 2030.

Adicional, la dirigente nacional de Morena aseguró que toda solicitud para unirse a Morena se dará a conocer públicamente, como parte del compromiso del partido con seguidores y militancia.

Luisa Alcalde (Morena vía X)

Comité evaluador de incorporaciones de Morena aplicará solo para nuevos perfiles: Luisa Alcalde

Al hablar del Comité evaluador de incorporaciones de Morena, Luisa Alcalde manifestó que este será válido solo para los nuevos perfiles que soliciten sumarse a las filas del partido guinda a partir de este 2025, con miras a las elecciones 2027 y 2030.

Es decir, no se evaluará la continuidad de militantes actuales, sin importar que estos hayan militado anteriormente en otros partidos antes se unirse a Morena.

Esto debido a que en 2018 diversos políticos abandonaron sus partidos y se sumaron a Morena, por lo que Luisa Alcalde reiteró que su militancia no estará en juego.