El PRI recibió una nueva renuncia de parte de la diputada Lidia Ocaña Madrid, quien presumió su cambio al oficialismo y fue recibida por integrantes de Morena en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, este cambio de quien era la secretaria general de Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, agrava la crisis de militantes que enfrenta desde hace unos años.

La más reciente fue con la salida del ahora senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, quien dejó el PRI el pasado agosto y con él, un aproximado de 300 militantes, a los que se sumó Lidia Ocaña Madrid.

PRI en crisis: diputada Lidia Ocaña Madrid anunció su cambio de militancia a Morena

Mediante una publicación en sus redes sociales, la diputada Lidia Ocaña Madrid presumió su cambio de militancia, ya que dejó el PRI para ingresar a Morena: “Viviendo el aquí y el ahora”, señaló.

Acorde con su publicación del 25 de septiembre, Lidia Ocaña Madrid agradeció el diálogo, consejos y la bienvenida del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Además, Lidia Ocaña Madrid señaló a su “querido amigo”, Eduardo Castillo López, con quien posó junto al también diputado de Morena, Pedro Haces, en lo que se presume es la Cámara de Diputados, como se observa en una segunda foto.

Aunque no explicó su nuevo cargo, Lidia Ocaña Madrid afirmó que está “totalmente comprometida” para seguir sumando a su estado (Puebla) así como a México ahora con Morena.

De momento, el PRI de Puebla o a nivel nacional no han dado a conocer su postura sobre el cambio de partido de la diputada local Lidia Ocaña Madrid, quien no compartió su renuncia al partido tricolor.