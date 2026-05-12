Morena anunció que buscará un juicio de desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de la intervención de elementos extranjeros en operativos de seguridad en su entidad.

Así lo aseguró Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, quien reiteró que además realizarán una movilización para exigir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua.

“Nosotros vamos a plantear el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social porque no se trata nada más de politizar un tema” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Morena va por desafuero de Maru Campos tras negarse a comparecer por la presencia de la CIA en Chihuahua

De acuerdo con Ariadna Montiel, Morena no quiere politizar el tema de seguridad nacional que se violó en Chihuahua con la presencia de elementos de la CIA en el estado.

Sin embargo, sí quieren que la gobernadora Maru Campos comparezca ante la ciudadanía por las acciones que permitieron la presencia de elementos de la CIA de Estados Unidos en operativos en campo en la entidad.

Por ello, resaltó que iniciaran con la solicitud para un juicio de desafuero en contra de la gobernadora de Chihuahua para que responda por las acciones de su gobierno en materia de seguridad nacional.

“Para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio de desafuero por parte de Morena hacia la gobernadora panista, María Eugenia Campos” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel resaltó que la seguridad de Chihuahua “es una responsabilidad que se le confirió” a Maru Campos cuando tomó el cargo, hecho que consideran, no ha cumplido.

Asimismo, resaltó que “lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales y los tratados que existen”, con la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.

En el mismo sentido, resaltó que Maru Campos es la gobernadora que menos asiste a la Mesa de construcción de la paz que se realiza en Palacio Nacional, pese a los pendientes en materia de seguridad en Chihuahua.

Morena Convoca a Marcha en Chihuahua por el desafuero de Maru Campos

Por otra parte, Ariadna Montiel convocó a una movilización en Chihuahua, Chihuahua, para el sábado 16 de mayo a las 16:00 horas, tiempo local, para exigir que Maru Campos comparezca ante los ciudadanos.

De acuerdo con la presidenta nacional de Morena, la marcha inciará en la glorieta de Pancho Villa y seguirá hacia el centro del municipio.

Asimismo, llamó a los y las chihuahuenses a sumarse a las movilización con unidad para exigir la comparecencia y desafuero de Maru Campos.