El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el envío de grupos de búsqueda y rescate en apoyo a Venezuela tras los sismos del 24 de junio.

A su vez, Marco Rubio señaló que el Departamento de Estado trabaja para brindar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las zonas afectadas.

Marco Rubio asegura que prioridad es localizar sobrevivientes tras terremotos en Venezuela

Desde Baréin, Rubio afirmó que la prioridad inmediata de la respuesta estadounidense es reforzar las labores de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes entre los escombros.

También explicó que los equipos desplegados trabajarán en la evaluación de los daños ocasionados por los fuertes sismos, los cuales afectaron gravemente infraestructura estratégica, incluido el principal aeropuerto de la zona más impactada, mientras continúan las operaciones de emergencia y atención a la población afectada.

Terremotos en Venezuela (Ronald Pena R. / EFE)

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que coordina esfuerzos con agencias estadounidenses, la ONU, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales para fortalecer la respuesta humanitaria.

Además, recomendó privilegiar las donaciones económicas a organizaciones humanitarias reconocidas, al considerar que permiten una atención más rápida y eficiente durante la emergencia.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió alertas de emergencia en rojo, denotando la magnitud de lo ocurrido en Venezuela.

Se indica que es probable que haya una gran pérdida de vidas y daños extensos, y que el desastre sea generalizado.