Lenia Batres impulsa freno a deuda millonaria del ISSSTE en la SCJN

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, impulsó este jueves 23 de abril un proyecto que pone freno a una deuda millonaria del ISSSTE.

Se trata de un cobro por 5 mil 810 millones de pesos que solicita el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) al ISSSTE por concepto de impuestos por predial.

SCJN aprueba proyecto de Lenia Batres; tribunal analizará deuda millonaria del ISSSTE

Con seis votos a favor y uno en contra, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto de Lenia Batres que otorga un freno a la deuda millonaria con la CDMX por parte del ISSSTE, actualmente dirigido por el hermano de la ministra, Martí Batres.

Previo a la votación, el ministro presidente Hugo Aguilar le solicitó a Batres reconsiderar la presentación del proyecto.

Esto para tomar en cuenta los comentarios de otros ministros, quienes insistían en aplazar su discusión, situación que fue rechazada y eligió seguir adelante con su propuesta.

Según indicó Batres, resultaba inviable continuar aplazando el proyecto, pues aseguró que este “ya tenía varios meses” de haberse presentado.

Tras haberse aprobado su propuesta, un tribunal colegiado deberá ahora recalcular la deuda del ISSSTE con el gobierno de la CDMX, lo que podría disminuir significativamente el monto del pago.

Lenia Batres, ministra de la SCJN (SCJN)

Lenia Batres acusa de deuda millonaria del ISSSTE a Miguel Ángel Mancera

Mediante una publicación en sus redes sociales, la ministra Lenia Batres acusó de la deuda millonaria del ISSSTE a Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la CDMX.

Batres manifestó que se trata de un pago que no debería de realizarse, toda vez que “la Constitución exime al ISSSTE” de realizarlo.

Se trata de un cobro que el gobierno de Miguel Ángel Mancera exigió al ISSSTE por pago de predial, de un periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2013.

Lenia Batres calificó de inviable el pago, pues aseguró que el adeudo supera el presupuesto del ISSSTE.

Ahora se espera que el tribunal reduzca la deuda o el gobierno de la CDMX busque llegar a un acuerdo con la institución de salud.