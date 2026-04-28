Martí Batres se lanzó contra el exjefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera, acusándolo de irregularidades en cuotas del ISSSTE.

Mediante un texto publicado en El Heraldo, Martí Batres acusó que con Miguel Ángel Mancera se retuvieron indebidamente las cuotas de los trabajadores y las aportaciones patronales que debieron entregarse al ISSSTE.

Esto en medio de una disputa legal, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un proyecto de Lenia Batres, en donde ordena que un tribunal revise la millonaria deuda del ISSSTE con el gobierno de la CDMX.

Martí Batres acusa a Miguel Ángel Mancera de inventar deuda al ISSSTE

Martí Batres cargó con todo contra Miguel Ángel Mancera, señalando por su presunta responsabilidad en irregularidades ligadas al ISSSTE.

Según indicó el director del ISSSTE, la administración de Mancera intentó ocultar la falta de pago de cuotas mediante la creación de un supuesto adeudo de predial por parte de la institución de salud hacia el gobierno de la CDMX.

Según Martí Batres, esta acción del exjefe de gobierno buscaba compensar las deudas del gobierno capitalino con una obligación fiscal inexistente.

ISSSTE inaugura dos clínicas con quirófano en Tecámac. (Cortesía )

Con ello, se contraviene directamente el artículo 122 de la Constitución federal, el cual otorga inmunidad tributaria sobre la propiedad inmobiliaria a los bienes del dominio público de la Federación.

Es decir, Martí Batres enfatizó que la millonaria deuda que se le cobra al ISSSTE, de aproximadamente más de 5 mil 800 millones de pesos, en realidad nunca existió y fue una creación de Miguel Ángel Mancera.

Cabe señalar que este conflicto escaló hasta los tribunales, donde recientemente un órgano jurisdiccional de circuito dictó una sentencia que obligaba al ISSSTE a pagar la cifra por impuestos omitidos.

No obstante, la ministra Lenia Batres, hermana de Martí Batres, presentó un proyecto que fue aprobado por la SCJN. En este se instruye a un tribunal llevar a cabo una revisión de la deuda, lo que podría significar una reducción importante del monto solicitado.