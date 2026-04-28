El Pleno de la SCJN declaró inconstitucional la norma que exluía la dotación de dispositivos médicos escenciales a menores de edad; Lenia Batres votó en contra del proyecto:

“No podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada, sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos” Lenia Batres, ministra de la SCJN

La ministra argumentó que la Corte no está en posición de asumir la capacidad financiera del IMSS, por lo que advirtió de un impacto presupuestal del instituto por no contar con un respaldo material y económico.

IMSS queda obligado a cubrir insumos médicos a derechohabientes menores de edad

El proyecto fue presentado el martes 28 de abril por la ministra María Estela Ríos González. Al ser aprobado, el proyecto obliga al IMSS a dotar a menores de edad con:

Anteojos y lentes de contacto

Aparatos auditivos

Implantes cocleares

Prótesis externas

Órtesis externas

Anteojos (Unsplash)

En la resolución la SCJN argumentó que excluír estos insumos es vulnerar el derecho de la niñez y adolescencia a la salud.

Esto último con base en el artículo 4 constitucional que dicta a las autoridades garantizar el máximo nivel de protección a la salud y acesso a a la seguridad social a menores con discapacidad.

Por lo que ahora, las autoridades deberán garantizar este tipo de protección de manera inemdiata.

El IMSS ya no podrá aplicar restricciones, aunque los efectos de la iniciativa aprobada solo cubren a los derechohabientes menores de la institución con discapacidades sensoriales auditivas

El ministro Irving Espinosa también criticó la aprobación del proyecto.