La ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que es “absolutamente falso” que haya votado contra el acceso a prótesis, audífonos e implantes cocleares en el IMSS para menores en la SCJN:

El problema es que esta declaratoria tenía varios problemas, varias complejidades. En primer lugar, pues que iba referida a un grupo específico, bueno, a una persona específica que es un niño, y en segundo lugar, que no se refería a cualquier tipo de implemento que le ayudara a su audición, sino específicamente a un implante coclear. Lenia Batres, ministra de la SCJN

A través de un mensaje en redes sociales, Lenia Batres señaló que diversos medios no comprendieron el sentido de su voto en el fallo contra el IMSS.

La ministra sostuvo que la resolución analizada tenía complejidades jurídicas y acusó una interpretación errónea sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, lo que derivó en titulares que calificó como incorrectos.

Lenia Batres explica por qué cuestionó la resolución sobre prótesis en la SCJN

Batres explicó que el caso derivó de un amparo para otorgar un implante coclear a un menor , lo que motivó discutir una declaratoria general.

Señaló que el artículo 42 del reglamento del IMSS excluye prótesis, audífonos e implantes, por lo que eliminarlo implicaría borrar completamente la norma vigente.

Indicó que la propuesta buscaba aplicar efectos solo a menores, lo cual consideró contradictorio, ya que una declaratoria general debe tener alcances universales y no limitados.

Añadió que restringir beneficios únicamente a niñas, niños y adolescentes resultaría injusto para otros grupos con discapacidad que enfrentan condiciones similares de salud.

Lenia Batres ( Cortesía )

También advirtió que las resoluciones deben ser realizables, pues imponer obligaciones sin considerar presupuesto podría generar expectativas que el Estado no podría cumplir en la práctica.

La ministra sostuvo que el Poder Judicial no debe legislar ni exceder sus facultades, especialmente en temas que implican gasto público y políticas de salud.

“[...] nuestras sentencias deben ser realizables pero además de ser responsables tenemos que ser mesurados mesurados jurídicamente, que significa que no debemos extralimitarnos. Y si nosotros no tenemos facultad para legislar, no debemos legislar. Pero si no tenemos además facultad para revisar el presupuesto y saber si las instituciones de seguridad social en este momento están dotadas para las instrucciones que le vamos a dar, pues nuestra resolución no termina siendo muy responsable”. Lenia Batres, ministra de la SCJN

Finalmente, reiteró que su postura busca proteger derechos sociales con responsabilidad, priorizando a grupos vulnerables, pero evitando decisiones que consideró ilógicas, injustas o inviables.