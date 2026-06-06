La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX), informó que por fallas en una plataforma externa a la dependencia, los trámites vehiculares se encuentran suspendidos.

“Los trámites de control vehicular se suspenden hasta nuevo aviso, esto debido a una falla en una plataforma externa” Semovi

Por medio de una ficha informativa, el organismo explicó que los errores se registran en una plataforma en la que se realiza el proceso de verificación de los datos de los vehículos.

Ante las fallas que obligaron la suspensión de los trámites, la Semovi informó que ya se está notificando a los usuarios afectados sobre el cambio de fecha para sus citas ya agendadas.

Suspende Semovi trámites vehiculares por fallas en plataforma

Hasta nuevo aviso, los trámites vehiculares que lleva a cabo la Semovi se encuentran suspendidos, pues la dependencia informó que se registran fallas en su sistema que impiden los procedimientos.

Al respecto, el organismo de la CDMX explicó que se tratan de errores una plataforma externa enfocada en la verificación de datos de las unidades particulares, los que impiden los trámites.

Por lo anterior, la Semovi resaltó que de momento, no es posible efectuar varios de los trámites de control vehicular como es el caso de los que se presentan a continuación:

Alta y baja de placas de circulación para vehículos nuevos o usados

Placas conmemorativas (como las del Mundial 2026)

Cambios de propietario de vehículo

Reposición y renovación de tarjeta de circulación

Cambios de domicilio o motor registrados en el vehículo

Refrendo de tarjeta de circulación

Trámite de placas de la CDMX (Especial)

Semovi reagenda citas para trámites vehiculares por fallas en plataforma

Al informar sobre la suspensión de trámites vehiculares por fallas en una plataforma externa, la Semovi resaltó que las citas de los usuarios ya agendadas, serán cambiadas de fecha.

En torno a ello, el organismo resaltó que se comunicará a través de correo electrónico notificacion.semovi@cdmx.gob.mx y vía telefónica 55 1364 0326 con las personas para reagendar el trámite.

Además, indicó que los siguientes trámites permanecen activos ya sea por medio de su página oficial o a través de sus módulos que ofrecen servicios en horarios de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 17:00 h; y los sábados de 9:00 a 13:00 horas: