La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del ISSSTE en un litigio con la Ciudad de México por deudas fiscales entre 2009 y 2013.

Con base en el artículo 122 de la Constitución, la ministra Lenia Batres Guadarrama determinó que algunos inmuebles del ISSSTE son de dominio público federal y, por tanto, exentos de pago de predial.

El fallo implica recalcular la deuda reclamada por la CDMX, estimada en 5 mil 810 millones de pesos.

ISSSTE sustenta el fallo a su favor por la SCJN para no pagar lo demandado por CDMX

Tras darse a conocer que la ministra Lenia Batres Guadarrama, falló a favor del ISSSTE para que los impuestos demandados por la CDMX sean recalculados, la Institución argumentó los hechos con el artículo 122.

Debido a especulaciones que han surgido sobre la decisión de la ministra de la SCJN a favor del ISSSTE, donde su hermano Martí Batres Guadarrama es titular, se justificó que el fallo haya sido aprobado.

Según una tarjeta informativa del ISSSTE, la SCJN valió el amparo directo conforme al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que argumenta lo siguiente:

“Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria…solo estarán exentas los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios”. Artículo 122 de la Constitución.

Es decir, el ISSSTE argumenta que algunos de sus inmuebles que no pagaron predial en la CDMX son de dominio público federal, por lo que estos quedan exentos.

Ante ello, la SCJN falló a su favor llevando a la recalculación de la deuda total, que la CDMX señalaba era de 5 mil 810 millones de pesos.

Asimismo, el ISSSTE recordó que brindan beneficio a 13 millones de derechohabientes, argumentando el “fin social” que tienen.