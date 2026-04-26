La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el ISSSTE deberá pagar más de 5,800 millones de pesos por adeudos fiscales al Gobierno de la CDMX, derivados del impuesto predial entre 2009 y 2013.

Con seis votos a favor y uno en contra, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que instruye recalcular la deuda.

El fallo de la SCJN se sustenta en el artículo 122 constitucional, que exenta de contribuciones a bienes de dominio público federal.

SCJN rebaja deuda al ISSSTE y le ordena pagar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá realizar un pago superior a los 5,800 millones de pesos por concepto de adeudos fiscales al Gobierno de la CDMX.

Aunque la cifra demandada originalmente por el gobierno capitalino ascendía a 5,810 millones de pesos, el fallo de la SCJN abre la posibilidad de que el monto final disminuya significativamente.

La resolución judicial aborda una disputa por el impago del impuesto predial durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013.

ISSSTE defendió exención del pago del predial

El argumento legal que sustenta esta decisión se basa en el artículo 122 de la Constitución, el cual establece que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de pagar contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

El ISSSTE sostuvo ante el máximo tribunal que diversos inmuebles de su propiedad en la CDMX cumplen con esta característica y, por lo tanto, no debieron generar el cobro del predial.

Durante la sesión, la ministra Batres calificó de “inviable” el pago del monto total reclamado, argumentando que la deuda superaba el presupuesto institucional del ISSSTE, el cual brinda servicios a 13 millones de derechohabientes.

Asimismo, Batres señaló que la exigencia de este cobro se originó durante la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

Cabe destacar que la actual dirección del ISSSTE está a cargo de Martí Batres Guadarrama, hermano de la ministra que impulsó el proyecto aprobad