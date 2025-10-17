La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a un hombre vinculado con defraudación millonaria al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con la información, el hombre detenido es señalado como el responsable de defraudación por más de 160 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2019, además de otros fraudes.

Hospital del ISSSTE (Especial)

FGR detiene a presunto responsable de defraudación millonaria al ISSSTE

Elementos de la FGR dieron cumplimiento a una orden de aprehensión contra Gerardo, acusado de defraudación en el ejercicio fiscal de 2019, cuya cifra asciende a más de 160 millones de pesos.

La orden de detención se giró por la jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dio cumplimiento.

Por otra parte, la FGR informó que Gerardo también estaría vinculado a “pensiones fraudulentas” asociadas a servidores públicos del ISSSTE y de Junta 42 de Conciliación y Arbitraje.