Trabajadores del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE realizaron un bloqueo en el cruce de avenida Coyoacán y Félix Cuevas, en la CDMX, para exigir la entrega de los vales de fin de año, una prestación laboral cuyo plazo oficial vence este 17 de diciembre y que, hasta el momento, no ha sido entregada.

Temen afectación a más de 123 mil trabajadores del ISSSTE

La manifestación ha provocado afectaciones viales en la zona y evidenció el malestar del personal, que aseguró no haber recibido información clara sobre el estatus de las tarjetas electrónicas donde se dispersa el apoyo económico.

Asimismo, el personal teme que, de no resolverse el retraso, el impacto podría extenderse a más de 123 mil trabajadores del ISSSTE en todo el país. Además, el conflicto ocurre en el contexto de la licitación consolidada de vales electrónicos de despensa, una de las contrataciones más relevantes del gobierno federal en el cierre del año.

Empleados del ISSSTE exigen pago de vales de fin de año (Cortesía)

Este proceso contempla un monto superior a los 10 mil millones de pesos y beneficia a personal de 224 dependencias federales. Sin embargo, el procedimiento ha generado controversia tras modificaciones al esquema de contratación.

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, la empresa de Servicios Broxel habría advertido que las condiciones económicas del contrato podrían comprometer la entrega de más de 700 mil tarjetas.

Además, durante la revisión de la propuesta se detectaron inconsistencias técnicas en la plataforma oficial, lo que incrementó la preocupación entre trabajadores y especialistas.

Finalmente, analistas señalan que, de no resolverse pronto, el problema podría extenderse a los vales de recurrencia previstos para enero, afectando a casi 700 mil empleados federales.