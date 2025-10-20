La Secretaría de Bienestar, del gobierno de Claudia Sheinbaum, anunció que ofrece 70 mil pesos pesos a familias afectadas por las lluvias y pérdida de vivienda por inundaciones en cinco estados del país.

Así lo anunció Ariadna Montiel, titular de Bienestar, al informar que ya se llevan 70 mil viviendas censadas, las cuales recibirán pagos dependiendo del daño de su vivienda con un monto final de hasta 70 mil pesos enlos casos de pérdida total.

La presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que se continúa trabajando en la emergencia en cuanto a diversos a comunicaciones, censos, apoyos y más.

Secretaría de Bienestar detalla montos y pagos para reconstrucción de viviendas

La Secretaría de Bienestar presentó cuáles serán los montos dependiendo del grado de daños en las viviendas:

Pérdida total: 70 mil pesos

Mayor: 40 mil pesos

Media: 25 mil pesos

Cabe recordar que se estima un apoyo a más de 100 mil casas afectadas, mientras los censos se siguen haciendo.

Secretaría de Bienestar enlista otros al campo, negocios y estudiantes

Ariadna Montiel detalló otros apoyos como el de locales comerciales por 50 mil pesos para reposición de mercancía, principalmente.

En cuanto a campo y ganadería se va a apoyar con entre 50 y 100 mil pesos dependiendo de la extensión afectada.

En el caso de Educación se van a entregar 350 pesos para recuperación de útiles escolares para 190 niñas y niños y se van a reimprimir libros de texto gratuito para los estudiantes de:

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Secretaría de Bienestar anuncia apoyo general por 20 mil pesos

Ariadna Montiel informó que todas las familias afectadas van a recibir un apoyo generalizado por 20 mil pesos para enseres domésticos y para alimentación.

Este bono va a ser el primero que se va a pagar y será del 22 al 29 de octubre para Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Y del 25 de octubre al 5 de noviembre para Hidalgo, ya que en esa entidad aún se están haciendo censos.

A los titulares les llegará un mensaje SMS para saber la fecha en la que deberán presentarse a entregar el talón del censo y mostrar una identificación oficial.

Clínicas y escuelas dañadas por lluvias también recibirán apoyos

Para reconstrucción de clínicas en los cinco estados, se anunció que van a recibir 500 mil pesos a través de La Clínica es Nuestra .

Al momento se tienen consideradas 282 unidades afectadas y el apoyo será adicional al de los seguros.

Las escuelas bajo el programa La Escuela es Nuestra, calculadas en a 750 afectadas, recibirán 200 mil pesos adicionales al seguro.