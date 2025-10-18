La Pensión Bienestar para Hombres es un apoyo económico bimestral que consiste en 3, 200 pesos al mes que está dirigido a hombres de 30 a 64 años con discapacidad permanente.

En busca de ampliar la cobertura del programa de pensiones para personas con discapacidad y garantizar su acceso a ingresos básicos, el gobierno federal lanzó la Pensión Bienestar Hombres.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para recibir el apoyo de 3,200 pesos al mes que se entran con la Pensión Bienestar Hombres? Te contamos todos los detalles del programa social.

Pensión Bienestar para Hombres (cortesia)

Pensión Bienestar Hombres: Requisitos para recibir el apoyo de 3,200 pesos al mes

Al incluir por primera vez a hombres adultos de un sector que no se había contemplado, el gobierno federal puso en marcha la Pensión Bienestar Hombres con la que los beneficiarios pueden recibir un apoyo de 3,200 pesos al mes.

Para poder acceder al proceso de registro del programa social, los interesados en recibir el apoyo económico mensual deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 30 y 64 años de edad

Acreditar discapacidad permanente por medio de una constancia médica oficial

Vivir en un estado que tenga convenio vigente con la Secretaría de Bienestar

Acta de nacimiento

Contar con identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte, credencial Inapam o equivalente

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses

Cabe destacar que el programa social no está disponible en los siguientes estados debido a que los gobiernos locales no firmaron el convenio de universalidad con el Gobierno de México:

Nuevo León Jalisco Guanajuato Aguascalientes Querétaro Chihuahua Coahuila Yucatán

Pensión Bienestar Hombres: Paso a paso para recibir el apoyo de 3,200 pesos al mes

Si cumples con los requisitos para recibir la Pensión Bienestar Hombres, debes cumplir con el paso a paso para poder realizar el procedimiento de registro del programa social:

Reunir todos los documentos mencionados en la lista de requisitos

Verificar si el estado en el que vives tiene convenio vigente con el programa, para lo cual puedes consultar en el Módulo del Bienestar más cercano

Acudir al Módulo del Bienestar en tu localidad o solicitar registro a domicilio si tienes movilidad limitada

Entregar los documentos y llenar el formato de solicitud con apoyo del personal del módulo

Espera la visita de verificación domiciliaria por parte de servidores de la nación

Recibe confirmación oficial del registro y fecha de inicio de pagos bimestrales

Se debe resaltar que el inicio del registro para el programa Pensión Bienestar Hombres que otorga un apoyo de 3,200 pesos al mes, se puso en marcha desde el pasado miércoles 15 de octubre.